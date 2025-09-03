Кремъл: Дано забележката на Тръмп за “конспирация срещу САЩ“ е иронична

Коментарът на президента на САЩ Доналд Тръмп за предполагаем заговор с участието на Русия, Китай и Северна Корея е бил ироничен, на мнение е помощникът на Кремъл Юрий Ушаков. Той коментира изказването на Тръмп в интервю за журналиста на VGTRK Павел Зарубин.

“Вярвам, че [Доналд Тръмп] е бил ироничен, когато е казал, че тези тримата лидери уж “заговорничат срещу Съединените американски щати“. Трябва да кажа, че никой не е заговорничил или кроил нищо“, заяви помощникът на Кремъл, цитиран от ТАСС.

“Мога да кажа, че всички разбират ролята, която играят Съединените щати, настоящата администрация на президента Тръмп и лично президента Тръмп в настоящата международна ситуация”, добави Ушаков.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки военния парад в Пекин и помили китайския лидер да поздрави Владимир Путин и Ким Чен Ун от негово име. “Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“, написа американският президент в Truth Social.

Военен парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война се проведе днес на площад Тянанмън в Пекин. Наред със Си Дзинпин, Путин и Ким Чен Ун, на събитието присъстваха държавните и правителствени глави от 24 други държави.

