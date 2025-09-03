Тръмп разкритикува Си, Ким и Путин, подготвяли заговор срещу САЩ

Президентът Доналд Тръмп разкритикува лидерите на Китай, Русия и Северна Корея за “заговор срещу Съединените американски щати“. Си, Ким и Путин се събраха за първи път, за да наблюдават военния парад в Пекин.

Китайският лидер Си Дзинпин беше домакин на парада по случай 80 години от Втората световна война, демонстрирайки най-новите висококачествени оръжия на Китай, включително лазер, за който експертите се опасяват, че може да изгори електрониката или дори да ослепи пилотите. Сред почетните гости на Си бяха Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, които пристигнаха по-рано на историческата порта на Тянанмън, за да гледат парада.

Путин и Ким демонстрираха единство със Си, обграждайки го, за да се изкачат до наблюдателна площадка с изглед към площад Тянанмън. Те спряха, за да се ръкуват с петима ветерани от Втората световна война, някои от които на възраст над 100 години. Срещата на върха беше обявена като алтернатива на водената от САЩ глобална система и беше изпълнена с демонстрации на единство между Москва, Пекин и Делхи, Индия.

Тръмп остро разкритикува събралите се в публикация в Truth Social във вторник вечерта, като помоли Си да “предаде най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“.

Той постави под въпрос дали Си “ще спомене огромната подкрепа и “кръв“, които Съединените американски щати оказаха на Китай, за да му помогнат да осигури свободата си от много неприятелски чуждестранен нашественик. Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат с право почетени и запомнени за тяхната Храброст и Саможертва! Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат един велик и траен ден на празненство”, се казва още в послението на Тръмп.

Преди Си да говори, церемонията започна с артилерийски салют от 80 оръдия, за да отбележи 80-те години от края на войната, последван от националния химн.

Войските маршируваха в ритмичен синхрон, а ботушите им отекваха от тротоара, докато Си, който е и ръководител на китайските военни като председател на Централната военна комисия, наблюдаваше.

Си започна краткото си обръщение, като си спомни за жертвите на войната и призова за изкореняване на корените на войната, за да се предотврати повторението на историята. На парада бяха показани ракети, съвременни изтребители и друга военна мощ, тъй като Китай се стреми да упражнява по-голямо влияние на световната сцена. Част от военното оборудване е публично показано за първи път.

Това включва лазерното оръжие LY-1, което е било монтирано върху осемколесен брониран камион HZ-155.

Анализаторът по отбраната Александър Нийл каза пред ВВС, че лазерът е толкова мощен, че може да се използва за заслепяване на пилоти и деактивиране на електрониката. Бяха използвани и огромни безпилотни дронове, подобни на подводници, които могат да се движат до 20 метра под водата. Накрая, на парада бяха показани и ракети, способни да носят ядрени оръжия, служейки като предупредителен изстрел към Запада.

Ракетите имат потенциал да бъдат изстрелвани от разрушители с управляеми ракети и от доминиращия военноморски флот на Китай.

Едновременно бяха показани сухопътни ракети, а държавната медия Синхуа заяви, че далекобойните ракети „за първи път демонстрират “три-в-едно“ стратегическа ядрена сила на сухопътните, морските и въздушните бази на нашата армия.

“Това е стратегически “коз“ за защита на националния суверенитет и националното достойнство“, пише агенцията.

На международната сцена военният парад е демонстрация на сила от Комунистическата партия и нейния лидер и начин да се представи като глобална алтернатива на доминираната от Америка следвоенна епоха.

Вътрешно отбелязването на годишнината е начин да се покаже колко далеч е стигнал Китай.

Китай беше основен фронт във войната, факт, често пренебрегван в разкази, които се фокусират повече върху борбата за Европа и военноморските битки на САЩ в Тихия океан. Японско нашествие преди войната и самият конфликт убиха милиони китайци.

“Китайската нация е великата нация, която никога не се плаши от никакви хулигани“, каза преди парада лидерът Си.

Това се случва само ден след като Тръмп също така разкритикува индийския премиер Нарендра Моди, след като беше видян да се държи за ръце с Путин на среща на върха срещу НАТО в Китай.

Моди пропусна военния парад във вторник, но по-рано прекара часове в угаждане както на Путин, така и на Си. Индия, заедно с Китай, са двамата най-големи купувачи на руски петрол, ключов източник на приходи за Москва след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Президентът наложи 50% мита върху някои стоки в отговор, обвинявайки Делхи, че финансира военните усилия на Путин, но досега нито Индия, нито Китай са показали никакви признаци за намаляване на вноса на енергия от Русия. Първоначално президентът беше наложил 25% "реципрочно“ мито на Индия, както и на много други държави.

Руският президент и индийският премиер сияеха, докато влизаха в преговорите на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, където Си беше домакин на повече от 20 незападни лидери.

По-късно тримата лидери бяха видени да се смеят заедно в група в знак на солидарност срещу Вашингтон и неговите съюзници.