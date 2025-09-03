От страх да не му откраднат ДНК-то: Слуги почистват всичко след Ким в Китай ВИДЕО

Момент, в който севернокорейски помощен персонал “премахва всички следи от ДНК-то на Ким Чен Ун“ от заседателната зала, където той се е срещнал с Путин, като избърсват мебели и премахват предмети, бързо се разпространи в социалните мрежи.

Севернокорейският и руският лидер са гости на мащабния военен парад в Пекин, където китайският президент Си Дзинпин демонстрира нарастващия дипломатически авторитет на страната си в света.

Във видеото може да се види как двама от служителите полират облегалката на стола, на който седеше Ким и вземат чашата му на поднос. Един мъж се уверява, че е избърсал дървените подлакътници на седалката и дори масата до нея.

“След преговорите персоналът, придружаващ главата на КНДР, внимателно унищожи всички следи от присъствието на Ким“, съобщи руският журналист Александър Юнашев в своя Telegram канал Yunashev Live. Видеото е достъпно и в социалната мрежа Х.

“Те взеха чашата, от която той пиеше, избърсаха тапицерията на стола и онези части от мебелите, до които корейският лидер се е докосвал. Официалната част от срещата приключи, Путин и Ким напуснаха офиса много доволни и отидоха да пият чай в по-спокойна атмосфера”, разказват свидетели.

Не е ясно дали Ким е разпоредил съдебномедицинската деконтаминация поради опасения за тайните служби на Путин или за китайците, но диктаторът от Пхенян не е единственият световен лидер, който се тревожи за защитата на своята ДНК.

Посетителите на интернет споделят, че след присъствието на Ким почистването включва премахване на предмети, които е докосвал, дезинфекция на пространства и почистване на следи от стъпки, в съответствие със строгите протоколи за сигурност и секретност на Пхенян.

Срещата между лидерите се проведе в кулоарите на честванията в Пекин по случай годишнината от официалната капитулация на Япония във Втората световна война. Часове по-рано двамата придружиха китайския президент на мащабен военен парад за първото подобно събиране на лидерите на трите страни от началото на Студената война.

След парада Ким и Путин пътуваха с една и съща кола до държавна къща за гости за частни двустранни разговори.

“Ако има нещо, което мога или трябва да направя за вас и руския народ, считам го за свой дълг като братско задължение“, каза Ким на руския си колега Владимир Путин.

Визитата в Пекин, първото известно пътуване на Ким до Китай след пандемията, предостави на затворения севернокорейски лидер първата му възможност да се срещне с Путин и Си, както и да се смеси с повече от две дузини други национални лидери, присъствали на събитията.

Според Pul Pervogo, акаунт в социалните медии, който отразява широко дейностите на Александър Лукашенко, Ким е разговарял с беларуския президент преди парада и го е поканил да посети Пхенян.

Пак Уон-гон, експерт по Северна Корея в Женския университет Ихва в Сеул, нарече посещението голяма пропагандна победа за Ким. “Просто стоеше и вървеше рамо до рамо със Си Дзинпин и Путин. Как би могло да има по-добър начин той да покаже статуса си на света и на своя народ?“, споделя експертът.