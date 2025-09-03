Русия атакува транспортна инфраструктура в Украйна

Руските сили атакуваха транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетните войски и артилерията на въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за целите на украинските въоръжени сили, а също така по центрове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 168 района", се казва в изявление на Министерството, цитирано от ТАСС.