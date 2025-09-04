Путин: Тръмп има чувство за хумор, всички го знаем добре

Владимир Путин се похвали, че има добри отношенията с Доналд Тръмп, позовавайки се на неговото “чувство за хумор“ в отговор на въпрос, в който американският президент сякаш критикува руския си колега. След присъствието си на военния парад в Китай, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война, Путин каза на репортери, че с Тръмп са на “ти“ в разговорите си.

Позовавайки се на публикация в Trump Truth Social, че присъствието на руския лидер и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Пекин показва, че те се стремят да “заговорничат“ срещу САЩ, Путин каза, че американският лидер “очевидно не е без чувство за хумор, всички го знаем добре“, според Асошиейтед прес.

Коментарите на Путин биха могли да бъдат ход за облекчаване на напрежението с Тръмп, който не само отправи критики към участието му в парада в Пекин, но и заяви в интервю, че е “разочарован“ от руския президент относно големия брой смъртни случаи в Украйна на фона на липсата на напредък по мирното споразумение, пише Newsweek.

Коментарите на Путин идват след дни на висока дипломация, които включваха участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), тържества на площад Тянанмън по случай края на Втората световна война и срещи със световни лидери.

Путин подчерта, че и двамата лидери са се обръщали един към друг с малки имена, а също така, че никога не е чувал “никакви негативни оценки за настоящата американска администрация“ през предходните четири дни в Китай и дори е подкрепил позицията на Тръмп по отношение на Украйна, заявявайки, че има “искрено желание да намери това решение“.