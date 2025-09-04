IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има чужденци сред загиналите при трагедията в Лисабон

04.09.2025 | 23:00 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: Reuters

Сред загиналите при катастрофата в Лисабон има чуждестранни граждани, съобщиха от полицията. 

Португалските следователи започнаха да публикуват в четвъртък подробности за 16 загинали при катастрофата на един от фуникулярите в Лисабон и смятат, че има канадски, корейски, американски, швейцарски, германски и украински жертви. 

Началникът на португалската съдебна полиция Луиш Невеш заяви, че намерените документи и телефонни записи на загиналите, заедно с показанията на свидетели, показват с „голяма вероятност“, че са били убити двама канадци, един американец, един германец и един украинец. 

Отделно говорител на прокуратурата заяви, че сред загиналите има петима португалски граждани, един швейцарски гражданин и двама корейци.

лисабон фуникуляр
