Има чужденци сред загиналите при трагедията в Лисабон

Сред загиналите при катастрофата в Лисабон има чуждестранни граждани, съобщиха от полицията.

Португалските следователи започнаха да публикуват в четвъртък подробности за 16 загинали при катастрофата на един от фуникулярите в Лисабон и смятат, че има канадски, корейски, американски, швейцарски, германски и украински жертви.

Началникът на португалската съдебна полиция Луиш Невеш заяви, че намерените документи и телефонни записи на загиналите, заедно с показанията на свидетели, показват с „голяма вероятност“, че са били убити двама канадци, един американец, един германец и един украинец.

Отделно говорител на прокуратурата заяви, че сред загиналите има петима португалски граждани, един швейцарски гражданин и двама корейци.