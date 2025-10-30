IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Граждани срещу власт: Карлово даде зелена светлина на проект за завода за барут

Общинският съвет одобри изработването на ПУП за терена на бъдещия завод

30.10.2025 | 14:37 ч. 32
Снимка: Местен информационен канал - Карлово, фейсбук

Общинският съвет в Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут, съсобственост на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) и „Райнметал“, в землището на село Кърнаре. 

Със 17 гласа „за“, 10 "против" и пет „въздържал се“ Общинският съвет в Карлово одобри изработването на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ), за поземлен имот с площ 518 дка гора в местността Козлука по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на неурбанизираната територия на село Кърнаре по искане на ВМЗ, съобщи БТА.
В дневния ред на заседанието докладната записка бе заложена под номер 13, но след гласуване бе одобрено да бъде изтеглена като първа точка в дневния ред.

Предложението предизвика сериозна полемика и пререкания в залата. Изказаха се общински съветници от БСП, "Възраждане", СДС и други, а след като бе отказано да бъде дадена думата на гражданина Димитър Бабеков и на депутата от „Величие“ Мария Илиева“, бе дадена 10-минутна почивка. По време на почивката се стигна до сериозни пререкания между председателя на Общинския съвет в Карлово Доньо Тодоров и народния представител от „Величие“ Красимира Катинчарова, която след намесата на служители на охраната и полицията бе помолена да заеме място в залата при гражданите. Също така бяха помолени присъстващи в залата политически ангажирани граждани да напуснат.

Преди гласуването кметът на Карлово Емил Кабаиванов поясни, че след днешното решение започва процедурата, като предложението за изграждане на завод за барут първо влиза в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Възложителят е длъжен да информира Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) Пловдив за извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС). След това компетентният орган обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на общината.  

Кабаиванов поясни, че след като излезе решението на МЗХ, се уведомява МОСВ и РИОСВ Пловдив. След като инвестиционното предложение постъпи в община Карлово, кметът е длъжен да информира обществеността и да настоява проектантите, ръководството на ВМЗ и Министерството на икономиката да представят проекта пред общинския съвет и гражданите. Тогава те ще има възможност да зададат  въпроси и да отправят предложения. 

Преди заседанието пред сградата на общината имаше протестиращи граждани срещу намерението за изграждане на завода. Протестът бе организиран от партия „Възраждане“, но имаше и представители  на ПП „Величие“, които бяха дошли от близки градове и населени места.  Започна събирането и на подписка да има референдум за мнението на жителите на района и обществено обсъждане. 

„Ние искаме да се чуе и гласът на хората, да има обществено обсъждане по този въпрос и да се видят абсолютно всички страни, да се поставят на масата обективните факти, да се види каква е ползата, каква е загубата от изграждането на такъв завод в община Карлово“, каза за БТА Кръстьо Врачев.  Той подчерта, че от партията не са против развитието на ВМЗ, напротив, искат заводът да работи, да се развива, но нека да не е по този начин. Защо трябва да правим производство, което няма никаква добавена стойност и в същото време застрашава живота на хората и околната среда. Нека да изграждаме завод за дронове, за ракети, за цялостен краен продукт, посочи Кръстьо Врачев.

