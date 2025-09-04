IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един убит и няколко ранени при украински атаки с дронове в Русия

04.09.2025 | 21:52 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:37 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Един мъж бе убит, а една жена - ранена, при украински атаки с дронове в селата Безимено и Глотово, в Грайворонски окръг на Белгородска област, съобщи тази вечер губернаторът на руския регион, който граничи с Украйна - Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Мъж на 58 години е получил наранявания при атака с дрон в Рилски район на съседната Курска област, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщайн.

В Климовски район в Брянска област - трети руски регион, който граничи с Украйна - при атака с дрон е пострадала служителка на селскостопанското предприятие "Мираторг", написа в "Телеграм" губернаторът Александър Богомаз.

По думите му, жената е откарана в болница, където получава медицинска помощ.

Руската противовъздушна отбрана е свалила два украински дрона над Ростовска и Белгородска област и още толкова - над Черно море, съобщи междувременно  Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

