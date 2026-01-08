Еванджелин Лили има мозъчно увреждане

Еванджелин Лили стартира новата година с ужасяваща новина. Актрисата сподели с феновете си, че страда от мозъчно увреждане, след като е пострадала сериозно при падане върху остър камък.

46-годишната звезда от „Изгубени“ сподели лошата новина в социалните мрежи във видео, споделено на 2 януари. Клипът с „актуализация за сътресението“ е последното от няколко подобни, които тя е публикувала за своя възстановителен процес, откакто за първи път сподели за травматичното си нараняване през май.

„Влизам в тази нова година, Годината на Коня, с няколко лоши новини относно сътресението ми“, започва Лили изповедта си. „Много от вас ме попитаха как съм. Много от вас се поинтересуваха за резултатите от мозъчните прегледи, които си направих. И сега вече имам резултатите от тези скрининги“.

Според актрисата – която се отказа от Холивуд миналата година малко след инцидента си – резултатите са показали, че почти всяка област от мозъка ѝ функционира с намален капацитет.

„Така че имам мозъчно увреждане от нараняването“, казва Лили и допълва, че и други фактори може да са допринесли за състоянието ѝ.

Въпреки тежката ситуация, в която се намира, актрисата продължава да гледа напред с оптимизъм, обяснявайки на феновете какво ще направи, за да се възстанови напълно.

