IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Еванджелин Лили има мозъчно увреждане

Актрисата пострада сериозно при сътресение преди няколко месеца

08.01.2026 | 00:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Еванджелин Лили стартира новата година с ужасяваща новина. Актрисата сподели с феновете си, че страда от мозъчно увреждане, след като е пострадала сериозно при падане върху остър камък.

46-годишната звезда от „Изгубени“ сподели лошата новина в социалните мрежи във видео, споделено на 2 януари. Клипът с „актуализация за сътресението“ е последното от няколко подобни, които тя е публикувала за своя възстановителен процес, откакто за първи път сподели за травматичното си нараняване през май. 

„Влизам в тази нова година, Годината на Коня, с няколко лоши новини относно сътресението ми“, започва Лили изповедта си. „Много от вас ме попитаха как съм. Много от вас се поинтересуваха за резултатите от мозъчните прегледи, които си направих. И сега вече имам резултатите от тези скрининги“.

Според актрисата – която се отказа от Холивуд миналата година малко след инцидента си – резултатите са показали, че почти всяка област от мозъка ѝ функционира с намален капацитет. 

„Така че имам мозъчно увреждане от нараняването“, казва Лили и допълва, че и други фактори може да са допринесли за състоянието ѝ. 

Въпреки тежката ситуация, в която се намира, актрисата продължава да гледа напред с оптимизъм, обяснявайки на феновете какво ще направи, за да се възстанови напълно.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еванджелин Лили
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem