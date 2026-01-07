Имиграционен агент застреля жена в Минеаполис

Имиграционен агент в Минеаполис застреля жена, което предизвика възмущение сред местните власти, въпреки че президентът Доналд Тръмп заяви, че служителят е действал при самозащита, предаде АФП.

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 г. След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи.

Кметът на града Джейкъб Фрей нарече позицията на федералното правителство „пълни глупости“ и призова служителите на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), които провеждат втори ден масови акции, да напуснат Минеаполис.

Видео от инцидента показва автомобил Honda SUV, който очевидно блокира немаркирани превозни средства на органите на реда, докато те се опитват да се придвижат по заснежена улица.

Шофьорът, за когото кметът заяви, че е 37-годишна жена, се е опитал да потегли, докато служители се приближават и се опитват да отворят вратата на автомобила. В този момент един от агентите произвел три изстрела с пистолет, докато превозното средство потегляло.

Президентът Доналд Тръмп, който е разпоредил провеждането на масови антиимиграционни акции в цялата страна, обвини жертвата, че „агресивно“ е опитала да прегази агента.

„Жената, която управлявала автомобила, била изключително агресивна, възпрепятствала и оказвала съпротива“, написа той в социалната мрежа Truth Social, като добави, че агентът „изглежда е стрелял при самозащита“.

„Опит за прегазване на служители на реда с намерение да бъдат убити – акт на вътрешен тероризъм“, написа в X Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, под чиято юрисдикция е ICE.

„Служител на ICE, страхувайки се за живота си, за живота на своите колеги и за сигурността на обществеността, произведе защитни изстрели. Предполагаемият извършител е бил улучен и е починал. Ранените служители на ICE се очаква да се възстановят напълно“, добавиха от министерството.

В разследването на стрелбата ще участват Бюрото за криминални разследвания на щата Минесота, както и Федералното бюро за разследване (ФБР), съобщиха официални лица.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц определи реакцията на федералното правителство като „пропаганда“ и заяви, че щатът ще „гарантира пълно, справедливо и бързо разследване“.

