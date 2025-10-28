Онколог: В България успешно лекуваме рак на гърдата

Една на 4000 българки чува диагнозата рак на гърдата. Оказва се, че това е най-честото онкологично заболяване сред жените в България.

"От профилактиката стартират всички дейности при потенциално онкологично заболяване. Скринингът на рака на гърдата е най-ефективната профилактика и дейност, свързани с ранно откриване на карцином на гърдата", каза онкологът проф. Желязко Арабаджиев.

В предаването “България сутрин” той уточни, че профилактичните прегледи са регулярни и се провеждат доброволно, докато скрининговата програма е държавна политика и има задължителен характер. Проф. Арабаджиев добавя, че е много важно държавата да въведе такава скринингова програма за ранно откриване на карцином на гърдата.

Профилактичните прегледи може да започнат по-рано, ако в семейството има предразположеност за съществуване на подобно заболяване. Обременените пациенти трябва по-рано да започнат да провеждат годишна профилактика, изтъкна онкологът. Препоръките се да се доверим на мамографското изследване. Преди мамографията, особено в по-ранна възраст, е добре пациентите да провеждат ехография на гърдите.

От 50 до 69-годишна възраст трябва на две години жените да провеждат мамографско изследване. Пациентите над тази възраст, до 74 години, както и по-младите жени - между 45 и 50 години, трябва на 2-3 години да правят мамографско изследване, добави онкологът пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Арабаджиев настоя, че е задължително при образни данни за тумор на гърдата да се провежда биопсия, а не да се пристъпва към незабавно премахване на тумора или по-широка интервенция.

В България лекуваме успешно рак на гърдата

"Най-успешното лечение за карцином на гърдата го виждаме в момента. Имаме отлично лекарствено решение, изключително добри протоколи за лъчетерапия и проследяване на пациентите", заяви проф. Арабаджиев. Онкологът отбеляза, че карциномът на гърдата най-често е хормонално зависим и хормоналната терапия елиминира риска от рецидив в рамките на поне пет години.

Гледайте видеото с целия разговор.