Бюджет’26: Берем плодовете на години политическа нестабилност

Очаква се тази седмица Министерството на финансите да представи Бюджет 2026. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката до 31 октомври. Внесеният бюджет ще бъде първия в евро.

Бившият социален министър Христина Христова заяви в предаването “България сутрин”, че напрежение винаги има. “Дойде моментът, в който берем плодовете на години наред политическа нестабилност. Това, че е в евро - няма напрежение. Това е преизчисляване", коментира още тя.

Според Христова е важно как ще завършим бюджета за 2025 година - дали приходите ще могат да обезпечат увеличената разходна част през 2025 г., дали няма да завършим с много задължения. “Трябваше да се направи рамка. Бюджетът за 2026 г. е сложен", категоричен е бившият министър.

Бюджет с ясна стратегия

Икономистът Пламен Иванов изрази надежда в следващия бюджет да има по-ясно стратегия относно политиката.

"Да обърнат внимание не толкова на приходната част като цифри, а като дълговете, които се поемат. Ако сега фокусът беше приемането ни в Еврозоната, вече е време да погледнем стратегически план за следващите години. Последният голям инвеститор, който беше тук, вместо да обърнем внимание колко приходи ще носи, се скараха кой го е довел. Фокусът не е в конкретна стратегия. Не би трябвало в следващата година да има такъв голям дълг", коментира икономистът пред Bulgaria ON AIR.

Иванов добави, че е необходимо да се търси баланс. “Този за 2025 г. ще завърши на около 10%, със счетоводни хватки вероятно официално ще излезе около 8%. На практика повишението на цените не може да го покриеш през вдигане на социални разходи, пенсии. Повишението за цените е факт. Политиката трябва да има ясна стратегия в следващия бюджет. Изпокараха се на ежедневна тема", анализира още експертът.

Христова заяви, че не е оптимист, че ще има достатъчна политическа воля да се погледнат проблемите на пенсионната система. По думите ѝ се губят принципите и ясната философия в бюджета. “Важното е да се създават условия за икономиката", допълни бившият социален министър.

По думите на Иванов държавата трябва да влезе повече в регулаторната рамка, но без да трупа нови административни тежести и бюрокрация, за да може да се даде въздух на икономиката да работи.

"Не е сложно да се води диалог с хората. Днес е извънредното заседание за заплатите на младите лекари. Такава постановка. Трябва да се погледне във философията на финансиране на здравеопазването. Лошо ще е да не се очертаят приоритетите на България в бюджета", обобщи Христова.

Гледайте видеото с целия разговор.