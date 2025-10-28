Самолет с чуждестранни туристи се разби в Кения, поне 12 са загинали

Малък самолет се разби в крайбрежния район на Квале в Кения, докато пътуваше към Националния резерват Масай Мара. Според непотвърдена информация има най-малко 12 загинали.

Катастрофата е станала в хълмист и горист район на около 40 километра от летище Диани, съобщиха властите. Комисарят на окръг Квале, Стивън Оринде, заяви пред АР, че всички пътници на борда са били "чуждестранни туристи“ и националността им ще бъде потвърдена по-късно.

Кенийската администрация за гражданска авиация съобщи, че на борда на самолета тип Cessna Caravan е имало 12 души и властите разследват причината за катастрофата. Не е ясно колко пътници и екипаж са били на борда, допълва CNN.

Самолетът се е разбил минути след излитане и се е възпламенил, оставяйки овъглени останки на мястото на катастрофата, съобщиха властите.

Свидетели съобщиха, че са чули силен трясък и при пристигането си на мястото са открили човешки останки.

Авиокомпанията Mombasa Air Safari заяви пред AP, че си сътрудничи с органа за гражданска авиация и че актуализации за катастрофата ще бъдат споделени чрез властите.

Националният резерват Масай Мара е популярна туристическа дестинация и е мястото, където се наблюдава ежегодната миграция на антилопи гну от Серенгети в Танзания.