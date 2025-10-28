Унгария на Орбан планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария се стреми да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира скептичен към Украйна съюз в ЕС, заяви пред Politico висш политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Орбан се надява да се обедини с Андрей Бабиш, чиято дяснопопулистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да съгласуват позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, включително провеждането на срещи преди срещата на върха, каза помощникът.

Въпреки че изграждането на солиден политически съюз все още е далеч от реалността, формирането му би могло значително да възпрепятства усилията на ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.

"Мисля, че това ще се случи и ще бъде все по-видимо“, каза политическият директор на премиера, когато беше попитан за потенциала на украинско-скептичен алианс да започне да действа като блок в Европейския съвет.

"Това работи много добре по време на миграционната криза. Ето как можехме да се съпротивляваме“, каза той за така наречената Вишеградска четворка, съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, по време, когато евроскептичната партия "Право и справедливост“ беше на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки поведе атаката като най-голям член на алианса, като групата "В4“ насърчаваше про-семейни политики, както и силни външни граници за ЕС, и се противопоставяше на всяко задължително преместване на мигранти между страните членки.

Алиансът Вишеградска четворка се раздели след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, тъй като Полша застъпваше ястребови позиции спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция. Нов Вишеградски алианс щеше да има трима, а не четирима членове. Настоящият дясноцентристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърдо проукраински настроен и е малко вероятно да влезе в съюз с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче повториха гледните точки на унгарския лидер относно Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш беше критикуван за публичния си скептицизъм относно подкрепата за по-нататъшна европейска помощ за Киев, като настоящият външен министър на Чехия предупреди в интервю за Politico, че Бабиш ще действа като "марионетка“ на Орбан на масата на Европейския съвет.

Въпреки това може да отнеме известно време, за да се реформира която и да е версия на Вишеградския алианс. Въпреки че беше преизбран за министър-председател на Словакия през 2023 г., Фицо не се е съюзил официално с унгарския лидер по конкретни политически области. Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията си на изборите.

Отвъд Вишеградската тройка

Натискът на Унгария за политически съюзи в Брюксел надхвърля Европейския съвет, заяви депутатът Балаж Орбан.

Партията Фидес на унгарския премиер – част от крайнодясната група "Патриоти за Европа“ би могла да разшири партньорствата си в Европейския парламент, каза той, посочвайки като потенциални съюзници дясната група "Европейски консерватори и реформисти“, крайнодясната група "Европа на суверенните нации“ и "някои леви групи“.

Основни партии като центристко-дясноцентристката Европейска народна партия биха могли рано или късно да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, унищожавайки центристкото мнозинство, което подкрепи преизбирането ѝ, каза съветникът.

Унгарският премиер, който е на власт през последните 15 години, е изправен пред битка за преизбиране догодина. Партията "Тиса“ на опозиционния лидер Петер Мадяр в момента е по-популярна от партията Фидес на Орбан.

Запитан за предстоящата предизборна кампания, помощникът каза, че тя ще бъде "трудна, както винаги“, обвинявайки Брюксел за това, което той нарече "организирани, координирани усилия за опит за сваляне на унгарското правителство“, което включва "политическа подкрепа на опозицията“.

Европейската комисия заявява, че мерките за задържане на средства от Унгария произтичат от неподчинението на Будапеща на законодателството на ЕС, а не от политическа програма.

На въпроса дали Будапеща продължава да подкрепя унгарския комисар по здравеопазването Оливер Вархейи, за когото в медийни публикации се твърди, че е ръководил вербуването на шпиони в институциите на ЕС, когато е работил като дипломат на ЕС, Орбан каза, че комисарят "върши чудесна работа“.