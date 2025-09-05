Гръцката полиция удари група с българско участие за контрабанда на горива

Гръцката полиция нанесе сериозен удар на контрабандата и фалшифицирането на горива, като разби транснационална престъпна организация. Тя е била обвинена в мащабна контрабанда, използването на незаконен софтуер за измама на потребителите с недостатъчни доставки и пране на пари от престъпна дейност.

"Това е случай, който пряко засяга както националната икономика, така и самите потребители, които са финансово ощетени, като същевременно застрашават превозните си средства и ежедневните си пътувания до работа", заяви директорът на Дирекция "Организирана престъпност" генерал-майор Фотис Дуитсис.

Престъпната организация е била активна в Атика, Солун, Трикала, Лакония, Арта и Волос, като е поддържала връзки в Румъния, Полша, България и Албания. Бензиностанциите, където се озовава фалшифицираното гориво, се намират в райони на Атика (Ано Льосия, Каматеро, Агиос Анаргирос, Палюо Фалиро), както и в райони на Трикала, Епир и Лакония, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

По време на мащабната операция, проведена в сряда, 3 септември, бяха арестувани 22 членове на организацията, включително лидерът и ръководителите на двете подгрупи. Още 8 души са обвинени по случая.

Същевременно бяха иззети големи суми пари, превозни средства, количества гориво и специален софтуер, използван за манипулиране на помпи и системи за мониторинг.

Срещу тях е образувано дело за престъпна организация, контрабанда, фалшификация, измама, пране на пари, както и за нарушение на законодателството за оръжията, Националния митнически кодекс и Данъчно-процесуалния кодекс.

50-годишният мъж, който е ръководил и координирал дейността на подгрупата, е управлявал пространството в района на Трикала, грижел се е за поръчките, транспорта и получаването на количества от чужбина и временното съхранение в подземни резервоари.

Сред арестуваните са 47-годишен и 54-годишен мъж, които са били отговорни за временното съхранение на разтворителите в подземните резервоари, заедно с 50-годишния заместник-началник, докато 47-годишна жена е била управител на българската компания доставчик.

Централна роля в дейността на организацията е играла и втората подгрупа, която е предприела систематично снабдяване и разпространение на гръцка територия на големи количества безоловен бензин, идващ от чужди страни (Румъния и България).

Действията му са се основавали на сложна схема за фиктивен износ за Албания, със злоупотреба с митнически процедури (фалшиви митнически документи) и фалшиви декларации.

Те са внедрили програми и приложения за фалшифициране на данни, за да не се записват действителните количества бензин и да се избегне предаването на данни на AADE, както и програми, които са генерирали фалшиви отчети за продажби, което е довело до укриване на значителна част от транзакциите.

Чрез тази практика бензиностанциите на организацията продавали фалшифицирано гориво, заблуждавайки потребителите и едновременно с това реализирайки огромни печалби.

Над 1,3 милиона литра бензин и поне 3 милиона печалби

Данните, получени по време на разследването, са показателни за мащаба на незаконната им дейност. Само през 2025 г. са били незаконно внесени над 1 340 000 литра бензин и над 212 000 литра химически разтворители, като общата извлечена от организацията полза се оценява на най-малко 3 милиона евро.

В същото време данъчните загуби за държавата надхвърлят 1,5 милиона евро.

Бензиностанциите, където е попадало фалшифицираното гориво, са били разположени в райони на Атика, както и в райони на Трикала, Епир и Лакония. Генерал-майор Фотис Дуицис, по време на представянето на данните, изчисли, че само през 2025 г. над 30 000 превозни средства са били снабдени с контрабандно фалшифицирано и некачествено гориво.

Незаконните приходи, които организацията е спечелила от престъпната си дейност, са били насочвани към фиктивни компании и инвестирани в нови бензиностанции, кетъринг предприятия и други търговски дейности, с цел да се придаде легитимност и да се прикрие истинският източник на парите.

Както се оказа, подсъдимите, възползвайки се от създадената от тях инфраструктура, са действали и извън рамките на престъпната организация. Те са закупували морско масло, без документи за покупка, и след това са го разпространявали с цистерни до домовете на клиенти в различни райони на Атика, без данъчна информация, на ниска цена, следвайки получени поръчки за доставка на отоплително масло. Показателно е, че в период от един месец са получили 29 поръчки за въпросния продукт.

Както съобщи говорителят на гръцката полиция, според изчисленията на компетентната митническа служба, общите митнически и фискални тежести, съответстващи на количествата контрабанден и фалшифициран безоловен бензин и отоплително и корабно гориво, които членовете на организацията са трафикирали през разследвания период, възлизат на общо 1 560 020 евро, без химически вещества-разтворители, като се смята, че от общата си дейност от началото на 2025 г. членовете на организацията са спечелили най-малко 3 000 000 евро.

От физическите претърсвания и претърсванията, извършени в домове, бензиностанции и превозни средства, в различни райони на територията, наред с други неща, бяха открити и иззети:

154 037 литра масло

88 760 литра петрол,

3500 литра дизел

4 480 литра неизвестно гориво, което ще бъде идентифицирано от Държавната химическа лаборатория

софтуер в бензиностанциите, който е пречил на входно-изходната система

10 палетни резервоара, револвер и 46 патрона, 5 лични автомобила и 2 мотоциклета, ван,15 камиона с различни размери,10 ремаркета