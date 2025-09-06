Кола блъсна пешеходци в северозападна Франция, един човек е загинал

Един загинал и ранени, след като кола блъсна пешеходци в северозападна Франция

Автомобил е блъснал пешеходци в департамента Манш, Нормандия: един загинал и няколко ранени, съобщи "Фигаро".

Кола е блъснала пешеходци в събота следобед в Пиру, в департамента Манш, като е убила един човек и е ранила няколко други, съобщиха от префектурата на Манш.

Пожарникарите са оказали помощ на общо шест пострадали, четирима пешеходци и двамата пътници в колата, съобщи префектурата, без да даде повече подробности. Според местните медии, колата се е блъснала в терасата на пицария в този морски курорт, по все още неизяснена причина. I БГНЕС