Украйна празнува падането на Мадуро, но логиката на властта на Тръмп е от полза за Русия

Медицински работници премахват отломки от частна клиника, повредена след като руски дрон удари болнична стая в Киев в понеделник, убивайки пациент. В събота Володимир Зеленски беше попитан какво мисли за военната операция на САЩ във Венецуела. Украинският президент се насили да се усмихне и отговори:

„Ако е възможно да се справяме с диктаторите по този начин, тогава Съединените щати вече знаят какво трябва да направят след това.“

По този начин Зеленски изпращаше послание към Доналд Тръмп: ако може да залови Николас Мадуро, може да направи същото и с руския лидер Владимир Путин, пише El Pais.

Зеленски не поясни дали наистина вярва в тази възможност или това е просто прищявка. От завръщането си в Белия дом преди година Тръмп обсипва Путин с похвали и приятелски думи. И ако американският президент е демонстрирал нещо, както подчертават много анализатори, то е, че разбира властта по същия начин като руския автократ.

„Събитията във Венецуела показват, че администрацията на Тръмп действа според логиката на върховенството на силата в международните отношения и подкрепя идеята за разделяне на света на сфери на влияние, контролирани от великите сили“, оплаква се Олена Снигир, украински академик в Центъра „Роберт Шуман“ към Европейския университетски институт.

„Всички приветствахме специалната операция във Венецуела“, публикува украинската държавна информационна агенция Укринформ в редакционна статия тази неделя. Причината за тази радост, според статията, е, че Русия губи съюзник в Латинска Америка и ще понесе последствията от завземането на венецуелския петрол от Вашингтон. Недостатъкът, според анализа, е, че „е ясно, че Уставът на ООН е безполезен“. „Международното право вече не съществува; то е заменено от сила, която Венецуела не притежава“, подчертава се в него.

Този анализ е в съответствие с оценката на Снигир, че международното право е загубило стойността си през 2014 г., когато Русия незаконно анексира украинския полуостров Крим, а западната общност го игнорира.

Кремъл официално осъди нападението на САЩ срещу Венецуела,

но медиите му бяха пълни с послания на възхищение от военната мощ на Вашингтон, както и с послания, легитимиращи нахлуването в Украйна. Най-повтаряната идея в Telegram каналите на руския национализъм и журналисти, свързани с Путин, е, че Русия трябва да повтори залавянето на Мадуро със Зеленски.

„След нахлуването в Украйна, това във Венецуела бележи края на света, какъвто го познавахме“, заяви френският дипломат Жерар Орад в социалните си медии, добавяйки, че „този свят беше брутален, но като цяло насилието намаляваше, войната се смяташе за нелегитимна и се предпочитаха мирните решения на конфликтите“. „От началото на 2000-те години Путин възприе доктрината, че Русия има право да прави всичко, което Съединените щати са правили преди“, обяснява Вадим Денисенко, директор на Украинския институт за бъдещето, център за политически изследвания в Киев. „Разбира се, Путин ще използва ситуацията във Венецуела, за да се въоръжи с допълнителни аргументи за войната си в Украйна“, добавя Денисенко.

Видни украински активисти изразиха различни мнения. Иля Пономаренко, един от най-влиятелните украински коментатори в социалните медии, положи големи усилия, за да оправдае операцията на САЩ, да направи разграничение между украинската и венецуелската ситуация и най-вече да представи случилото се като поражение за руското влияние в света.

Но има неизбежни паралели. Тръмп подчерта на пресконференцията в събота след залавянето на Мадуро, че Съединените щати ще действат, за да създадат зона за сигурност около себе си:

„Искаме да се обградим с добри съседи.“

Това пространство за сигурност е точно това, което Русия на Путин използва като оправдание срещу разширяването на НАТО

и пътя на Украйна към Европейския съюз (ЕС).

„Всяко руско разочарование от свалянето на Мадуро от Вашингтон ще бъде компенсирано от обещанието за глобален кондоминиум, в който Москва ще има правото да прави същото със собствените си съседи. Ето защо протестите от Кремъл срещу намесата във Венецуела са толкова леки“, отбеляза Сам Грийн, професор в Институтът за руски изследвания в Кингс Колидж Лондон.

Случилото се във Венецуела накара няколко анализатори да преразгледат показанията от процедурата по импийчмънт срещу Тръмп през 2019 г. Фиона Хил, която беше съветник на президента по време на първия му мандат, свидетелства пред Конгреса, че през май същата година, на срещи с представители на Путин, Кремъл е предложил размяна:

„Руснаците изпращаха много ясни сигнали, че искат да постигнат споразумение за размяна между Венецуела и Украйна”, заяви Хил, „трябва да разберем, че сме в техния, в Украйна.“ „Възможно е Тръмп да е постигнал споразумение с Путин относно разделянето на света на сфери на влияние“, подчертава Снигир. „Като се има предвид относителната слабост на Русия в сравнение с Китай и Съединените щати, това споразумение може да бъде илюзорно и чисто косвено. Неговата трайност би зависела от баланса на рисковете и ползите за Съединените щати.“