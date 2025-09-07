IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Японският премиер Шигеру Ишиба ще подаде оставка

Иска да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия

07.09.2025 | 12:35 ч. Обновена: 07.09.2025 | 12:55 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия NHK.

Канцеларията на премиера не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Коалицията начело с Ишиба, водена от Либерално-демократическата партия, загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента, откакто дойде на власт миналата година, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.

Депутатите от японската Либерално-демократическа партия трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер.

Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ, отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шигеру Ишиба Япония
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem