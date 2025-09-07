IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Божият инфлуенсър" Карло Акутис стана светец

Това е първата канонизация извършена под ръководството на новия папа

07.09.2025 | 15:25 ч. Обновена: 07.09.2025 | 16:23 ч. 19

Снимка: БГНЕС

Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец. Карло Акутис, който почина от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 г., беше обявен за светец на Римокатолическата църква на церемония на площад "Свети Петър", която събра хиляди вярващи. 

Италианският тийнейджър, наричан "Божия инфлуенсър", използва компютърните си умения, за да популяризира католицизма онлайн. Неговият уебсайт документира съобщения за чудеса. Канонизацията беше насрочена за 27 април, но бе отложена заради смъртта на папа Франциск, пише БНТ.  

Това е първата канонизация извършена под ръководството на новия папа. Заедно с Акутис беше канонизиран още един светец - Пиер Джоржо Фрасати, известен с помощта си за нуждаещите, който умира от полиомиелит през 1925 г. на 24-годишна възраст. 

 

Папа Лъв XIV Карло Акутис канонизация светец Ватикана
