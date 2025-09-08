Вече над три години: Как украинското военно разузнаване осакатява руската военна машина

Изправено пред пълномащабната война на Русия, украинското Военно разузнаване (ГУР) се очерта като водеща сила. От защитата на Киев в първия ден до пионерските нападения с военноморски дронове, които свалиха руски военни кораби, хеликоптери и дори изтребители. ГУР може и да не плете паяжини, но емблемата му с бухал и меч подсказва нещо също толкова смъртоносно.

Само преди два дни ГУР публикува кадри от нападение в Черно море, показващи дронове, които удряха множество цели. Видеото потвърди, че три години и половина след началото на пълномащабната руска инвазия, техните удари все още са ефективни. Агенцията се превърна във важен инструмент за отбрана на Украйна и за да разберем защо, си струва да зададем простия въпрос:

Какво е ГУР?

Агенцията е създадена с президентски указ на 7 септември 1992 г., една година след като Украйна обявява независимост, и днес работи под егидата на Министерството на отбраната. Нейната роля е да събира, анализира и предоставя разузнавателна информация на украинското ръководство, както и да си сътрудничи с колеги в други държави, включително ЦРУ и MI6. Дейностите включват бойно разузнаване, нападения зад вражески линии, военноморска война с дронове и операции по киберсигурност.

Сред бойните формирования на ГУР е Международният легион, който, по собствените му думи, „обединява професионални военни от цял ​​свят, за да победят враговете на свободата“. Други включват подразделенията „Тимур“, „Призраци“, „Криле“ и „Кракен“, батальоните „Шаман“ и „Никой“, както и Група 13 - специалистите по военноморски дронове, на които се приписват многократните удари по руски кораби, хеликоптери и самолети, причинили щети за над 500 милиона долара.

„В много култури числото 13 се счита за опасно“, казва говорителят на ГУР Андрий Юсов. „За руските окупатори то със сигурност е така.“

От 2020 г. агенцията се ръководи от 39-годишния генерал-лейтенант Кирило Буданов, който служи във военното разузнаване от 2007 г., участва в бойни действия и специални операции, включително в окупирания Крим, и е награден с най-високия орден на Украйна „За храброст“. Той редовно дава интервюта на западни медии, обсъждайки директно усилията на Украйна в разузнаването.

HUR или GUR

За англоговорящите, нито едното, нито другото. Официално агенцията се нарича Главна дирекция на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна — Главно управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна. Съкращението на украински е ГУР, преведено като HUR в английска транслитерация, според украинската система.

На официалния си англоезичен сайт и в комуникациите на Министерството на отбраната агенцията е посочена като DIU. За разлика от това, някои международни медии все още неправилно използват акронима ГУР. Разграничението може да изглежда незначително, но в битката за отстояване на собствения глас на Украйна имената имат значение.

Легендарно начало

В първия ден от пълномащабното нахлуване на Русия, бойци на ГУР, заедно с украинската Национална гвардия и други, защитаваха летище Хостомел в Киевска област. Руски парашутисти бяха изпратени да превземат летището като трамплин за нападение над столицата, но ожесточената съпротива предотврати плана на Москва да превземе Киев за три дни.

Същият дух се разпростря и в Черно море. През 2022 г. специалните сили на ГУР, включително агенции като Службата за сигурност (СБУ), участваха в освобождаването на Змийския остров, като инсталираха украинското знаме – момент, потвърден като символичен акт на победа. Заедно защитата на Хостомел и операцията на Змийския остров станаха трайни примери за ранната смелост на ГУР във войната на Русия срещу Украйна.

От дезертьорство до дронове

Украйна проведе операция „Синигер“ през август 2023 г., убеждавайки пилот на руски хеликоптер Ми-8 да дезертира през фронтовата линия, като по този начин донесе чувствителна информация за руската авиация и товар с части за самолети в украински ръце.

„Това ще има дългосрочни последици за агресорската страна, за нейното морално и психологическо състояние“, каза Юсов.

Елитната Група 13 след това стана централна в украинската военноморска кампания с дронове, като нанесе удари на руски кораби, включително корветата „Ивановец“, десантния кораб „Цезар Куников“ и патрулния кораб „Сергей Котов“. През декември 2024 г. нейните дронове "Магура" унищожиха руски хеликоптер Ми-8 в Крим - първият регистриран случай на военноморски дрон, унищожил хеликоптер. През май 2025 г. същото подразделение свали два руски изтребителя Су-30 над Черно море с дронове, въоръжени с ракети въздух-въздух - първият път в историята, в който военноморски дронове са свалили изтребители.

🔴 BREAKING: Ukrainian Magura maritime drone shot down a Russian Su-30 fighter jet near the city of Novorossiysk in Russia's Krasnodar Krai, Defense Intelligence of Ukraine confirmed. pic.twitter.com/1dsR5k1hdL — UNITED24 Media (@United24media) May 3, 2025

Последни мисии

Специалното подразделение „Тимур“ спря руското настъпление в Сумска област в началото на август 2025 г., извършвайки дълбоки нападения зад вражеските линии, подкрепени от артилерия, удари с дронове FPV и близък бой. ГУР съобщи, че е загубен еквивалентът на повече от осем руски роти.

ГУР и звеното за специални сили „Призраци“ удариха корвета „Буян-М“, въоръжена с ракети „Калибър“, в Азовско море на 28 август, като първо деактивираха радара ѝ, а след това повредиха корпуса ѝ, принуждавайки я да се откаже от патрулиране. Дни по-късно, ГУР изстреля FPV дрон от разстояние над 350 километра, удряйки друг Буян-М, поставяйки световен рекорд като първия регистриран удар от този вид срещу военен кораб.

В края на август и началото на септември, ГУР извърши последователни удари срещу руски радари и обекти на противовъздушната отбрана в окупирания Крим. Първият, воден от специалното звено на „Призраци“, унищожи няколко ценни актива, включително радар С-400 и купол за космическо проследяване на ГЛОНАСС. Дни по-късно, ГУР продължи, като изби системи, включително „Небо-М“ и „Подлет-К1“, създавайки временни слепи коридори в руската противовъздушна отбрана.

На 5 септември ГУР публикува кадри от множество ъгли на рейд в Черно море, извършен през август. Той унищожи руската щурмова лодка BL-680, радар „Харпун-Б“ и електронен бойен модул „Гроза“. Операцията подчерта способността на ГУР да комбинира разузнаване, технологии и изненада в една нощ на удари.

Символи и наследство

ГУР е култивирала идентичност, която надхвърля операциите. Емблемата му, преработена през 2016 г., две години след първото нахлуване на Русия в Украйна, изобразява бухал, стискащ меч, забит в картата на Русия. Тя носи латинското мото Sapiens dominabitur astris „Мъдрите ще управляват звездите“ – остър контрамодел на мотото на руското военно разузнаване „Само звездите са над нас“.

Всяка година на 7 септември Украйна отбелязва Деня на военното разузнаване, отбелязвайки работата на персонала на Военното разузнаване. От сблъсъка с парашутисти на летище Хостомел до ударите с дронове над Черно море, постиженията на агенцията са огромни. За Русия ефектът е като да бъдеш хванат в мрежа: радарни системи заслепени, кораби потопени, самолети свалени и сухопътни войски в засада. Бухалът не плете паяжини – но ударите му постоянно държат руската военна машина в капан.