Украинското разузнаване накарало баби да се самовзривят в атака срещу Русия?

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) твърди, че украинското разузнаване е измамило пет възрастни жени, като е взело спестяванията им и ги е принудило да подготвят атаки срещу руски войници. Схемата, според съобщенията, е включвала доставката на замаскирани взривни вещества, които биха убили и самите жени при детонация. Ето какво знаем за твърденията.

В изявление, публикувано на уебсайта на агенцията, ФСБ твърди, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Агенцията за военно разузнаване (ВР) и „украински националистически групи“ са се свързали с възрастните руски жени чрез Telegram и WhatsApp. Твърди се, че са източили банковите сметки на жените и са взели приходите от принудителната продажба на домовете им.

Представяйки се като служители на руската ФСБ, Министерството на вътрешните работи, Следствения комитет и други държавни агенции, извършителите са използвали „официална терминология“ и комбинация от тактики за сплашване, за да накарат жените да сътрудничат. Под „психологически натиск“ и с надеждата да си върнат спестяванията, жените са били натоварени със задачата да наблюдават военните жилища и паркинги, да съхраняват взривни вещества и да „атакуват директно към руски войници“.

„Украинските разузнавателни служби са планирали жените лично да доставят импровизирани взривни устройства, маскирани като предмети от бита, на военнослужещите. Детонациите биха убили и самите куриери, като по този начин те биха били използвани като така наречените „човешки бомби“, заяви ФСБ.

Агенцията заяви, че са образувани наказателни дела за опит за тероризъм и незаконно притежание на взривни вещества. Не се уточнява дали жените са задържани, въпреки че независимият информационен ресурс Mediazona отбелязва, че видеозапис, публикуван от ФСБ, показва как служители разговарят с жените, а две от тях биват отвеждани от маскирани мъже.