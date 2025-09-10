IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Ердоган и шейхът на Катар са обсъдили общи стъпки в отговор на нападението в Доха

10.09.2025 | 08:22 ч. Обновена: 10.09.2025 | 09:03 ч. 6
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с държавния глава на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани във връзка с нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което палестинското ислямистко движение обяви, че са загинали негови членове.

"По време на разговора бяха обсъдени нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар и общите стъпки, които ще бъдат направени срещу това", гласи официалното съобщение за разговора на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Свързани статии

Ердоган е подчертал, че осъжда нападението на Израел, нарушаващо суверенитета на Катар, и което според него цели конфликтът, напрежението и нестабилността в региона да бъдат задълбочени. Турският президент е изказал съболезнования на катарския държавен глава за загиналите и го е уверил, че Турция ще продължи да подкрепя Катар и народа на страната с всички свои възможности.

Свързани статии

По време на разговора двамата лидери са заявили, че ще продължат да работят заедно за прекратяването на убийствата в ивицата Газа час по-скоро.

По-рано Ердоган излезе с официална позиция, в която осъди нападението в Доха и подчерта, че Турция ще запази твърдата си и решителна позиция срещу действията на Израел, обвинявайки за пореден път Тел Авив, че иска да повлече целия регион към бедствие. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ердоган катар хамас
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem