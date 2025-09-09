"Хамас": Членовете в преговорния екип са оцелели след израелската атака в Доха

Два източника от „Хамас“ съобщиха за Ройтерс, че членовете на „Хамас“ в екипа за преговори за прекратяване на огъня са оцелели след атаката, която последва заповед за евакуация в град Газа, където Израел води офанзива с цел да унищожи групата и нейните военни способности в Ивицата Газа.

Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, разширявайки военните си действия, които обхващат Близкия изток, за да включат арабската държава от Персийския залив, където палестинската ислямистка група отдавна има своята политическа база.

Лидерът на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил една от целите на операциите. Смъртта му все още не е потвърдена, съобщи bTV.

Катар, който заедно с Египет действа като посредник в преговорите за прекратяване на огъня в продължаващата от почти две години война в Газа, осъди атаката като „страхлива“ и я нарече грубо нарушение на международното право.

Израелски представители заявиха пред Ройтерс, че атаката е била насочена срещу висши лидери на „Хамас“, включително Халил ал-Хая, лидер на „Хамас“ в Газа и главен преговарящ.

Атаката се състоя малко след като въоръженото крило на „Хамас“ - Бригадите „Изедин ал Касам“, пое отговорност за стрелба, при която загинаха шестима души на автобусна спирка в покрайнините на Ерусалим в понеделник.

Атаката вероятно ще нанесе сериозен, ако не и фатален удар на усилията за постигане на примирие, особено след като преговорите се проведоха в арабската страна Катар от Персийския залив.

Ударите са били насочени срещу жилищни сгради, в които живеят няколко членове на Политическото бюро на „Хамас“

Обединените арабски емирства, които нормализираха отношенията си с Израел по силата на Абрахамовите споразумения през 2020 г., определиха израелската атака срещу Доха като „явна и страхлива“.

Абу Даби вече беше разгневен от плана на израелски министър за анексиране на окупирания от Израел Западен бряг, като заяви, че това е червена линия, която не може да бъде пресечена.

Регионалната сила Саудитска Арабия осъди това, което нарече „брутална израелска агресия“ срещу суверенитета на Катар.

По-рано излезе съобщение, че ръководителят на палестинското движение „Хамас“ в Ивицата Газа Халил ал-Хая и трима други членове на неговото ръководство - Халед Машаал, Захер Джабарин и Низар Аудалах, са убити при израелския удар в катарската столица Доха.

Това съобщи телевизионният канал Ал Арабия, позовавайки се на свои източници.

„Източници от Ал Арабия потвърждават смъртта на Халил ал-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаал и Низар Аудалах“, се казва в изявление на телевизионния канал.

Според източници на израелски медии американският президент Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" на Израел да нанесе удара.

"Израелските удари са крещящо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар. Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, а не за неговото разрушаване", заяви Генералният секретар на обединените нации Антонио Гутериш пред репортери.