При израелската атака в Доха са убити петима членове на "Хамас"

Сред тях е синът на живеещия в изгнание Халил ал Хая

10.09.2025 | 01:00 ч. Обновена: 10.09.2025 | 02:27 ч. 2
БГНЕС/EPA

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.

Убити са трима охранители, съветник и синът на посредника в преговорите за примирие в Газа Халил ал-Хайя. 

В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.

По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.

Хамас Доха Израел атака
