Новини

Киев: Путин тества Запада с дроновете над Полша

Трябва да има силна реакция, заяви Сибига

10.09.2025 | 09:15 ч. Обновена: 10.09.2025 | 09:46 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Киев заяви, че Владимир Путин не спира да „тества Запада“ и ще продължи да го прави, докато не срещне „решителна реакция“, след като Полша осъди „акта на агресия“ в своето въздушно пространство по време на нощна руска атака срещу Украйна, предаде АФП.

„Путин не спира да засилва, разширява войната си и тества Запада“, написа в X украинският външен министър Андрий Сибига, чиято страна се бори срещу руската инвазия от 2022 г.

Според него „слаба реакция днес само ще провокира Русия още повече, а руските ракети и дронове ще летят още по-далеч в Европа“.

