Над 10 дрона са нарушили въздушното пространство на Полша, свалени са

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

Полските въоръжени сили заявиха, че дронове неколкократно са нарушили полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Съобщено бе, че Полша е информирала НАТО за случилото се.

На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани, заявиха полските сили.

"Някои от дроновете, които навлязоха във въздушното ни пространство, бяха свалени. Продължават търсенето и опитите да бъдат локализирани потенциалните места, където са паднали тези обекти", се казва в изявление на въоръжените сили.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че полски самолети са използвали оръжия "срещу враждебни обекти".

"В постоянен контакт сме с командването на НАТО", заяви министърът в социалната мрежа "Екс".

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в платформата "Екс".

"Военните използваха оръжия срещу тези цели", добави полският премиер.

Министър-председателят свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността на страната, и извънредно заседание на министерския съвет ще бъде проведено в 08:00 часа местно време (09:00 часа българско време), заяви правителствен говорител.

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради военни действия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, съобщи водещата на новините в телевизия Си Ен Ен Кейтлън Колинс.