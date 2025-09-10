Цените на месото в Гърция скочиха рязко - с до 50%

Потребителите в Гърция са изправени пред нови шокови увеличения на цените на месото, особено на говеждото.

Търговците изразяват сериозни опасения, че цената му може да достигне дори 20 евро за килограм през следващите месеци, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Цените на месото скочиха рязко - с до 50%, докато в същото време животновъдният сектор е "на колене" заради липсата на подкрепа и промените в селскостопанската политика.

Най-голямо увеличение се наблюдава при говеждото месо, следвано от пилешкото.

Цените се промениха за една година:

Пресен говежди черен дроб (внос): 5,98 евро на 09.02.2024 г. → 8,98 евро на 09.02.2025 г. (+50,17%)

Прясно говеждо филе (внос): 7,98 евро на 09.02.2024 г. → 11,98 евро на 09.02.2025 г. (+50,13%)

Телешко прясно (внос): 10,98 евро на 09.02.2024 г. → 14,98 евро на 09.02.2025 г. (+36,43%)

Прясно говеждо (внос): 8,98 евро на 09.02.2024 г. → 11,98 евро на 09.02.2025 г. (+33,41%)

Пилешко руло: 6,98 евро на 09.02.2024 г. → 8,98 евро на 09.02.2025 г. (+28,65%)

От друга страна, най-големи намаления са отчетени при:

Свински бут (внос): 4,48 евро на 09.02.2024 г. → 3,48 евро на 09.02.2025 г. (-22,32%)

Пресен свински врат (внос): 7,98 евро на 09.02.2024 г. → 6,98 евро на 09.02.2025 г. (-12,53%)

Каква е причината за непрекъснатото поскъпване на говеждото

Цената на говеждото месо расте постоянно поради:

- Намаляване на производството в ЕС

- Високо търсене от Обединените арабски емирства

- Недостатъчна подкрепа от държавата за животновъдството

"Ние сме страна, която може да покрие само 15%–20% от нуждите си, така че като производители не можем да определяме цената на говеждото месо. Тя се определя от вноса", казва Димитрис Махайридис, животновъд и месар.