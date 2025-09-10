Руски дрон събори покрива на жилищна сграда в Полша

Руски дрон е ударил жилищна сграда във Вирики (окръг Влодава) в Полша, съобщи Polsat News. Покривът на сградата и паркиран до имота автомобил са били повредени.

Останките от руски дрон са паднали върху жилищна къща в град Вирики Вола, съобщи заместник-инспектор Анджей Фийолек от Военно-полицевното управление в Люблин в интервю за polsatnews.pl.

„Няма пострадали“, каза говорителят на службите.

Мариуш Занко, кметът на окръг Влодава, коментира случая в Polsat News.

„В град Вирики е имало инцидент, при който е била повредена жилищна сграда. Все още не знаем точните подробности; не знаем дали самият дрон е паднал върху сградата и е повредил покрива и тавана, или дали са били отломки от дрона“, каза той. "От това, което разбирам от жителите, хората са чули експлозията и са видели полски изтребители. Ситуацията е доста трудна и тревожна; наистина има голяма загриженост сред жителите."

Той потвърди, че никой не е пострадал при инцидента, но има материални щети. Служители на окръга са на място, за да оценят щетите.

В нощта на вторник срещу сряда в Украйна се случи безпрецедентна руска атака. Дронове многократно са нарушавали полското въздушно пространство.

Оперативното командване на въоръжените сили съобщи, че това е „акт на агресия, който представлява заплаха за безопасността на гражданите“. Добави се, че някои от дроновете са били свалени.

Центърът за правителствена сигурност е издал предупреждения за Люблинското, Подкарпатското и Подляското войводство. Той призовава обществеността да докладва на властите за всякакви срещи с дронове и тяхното местоположение.