МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша

"България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност."
Това написаха от Министерството на външните работи на страницата си в X. Постът е по повод навлизането на 10 дрона във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.
"Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса", каза още в позицията на МВнР.