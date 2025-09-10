IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша

Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса, написаха от Външно

10.09.2025 | 16:00 ч. Обновена: 10.09.2025 | 16:49 ч. 38
БГНЕС

"България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност."

Това написаха от Министерството на външните работи на страницата си в X. Постът е по повод навлизането на 10 дрона във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна. 

"Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса", каза още в позицията на МВнР.

