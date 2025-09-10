МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша

"България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност."

Това написаха от Министерството на външните работи на страницата си в X. Постът е по повод навлизането на 10 дрона във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.

"Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса", каза още в позицията на МВнР.