Арестуваха мъж, намушкал двама души в училище във Франция

Нападателят е бивш ученик на училището

10.09.2025 | 19:12 ч. Обновена: 10.09.2025 | 19:54 ч. 1
БГНЕС, архив

Мъж, намушкал учител и ученик в училище по градинарство в южния френски град Антиб, беше арестуван, съобщи полицията, предаде Ройтерс.

"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията.

Полицията съобщи, че нападателят е бивш ученик в училището, но не можа да даде подробности за мотивите му, съобщава БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Франция нападение с нож полиция
