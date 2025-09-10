Арестуваха мъж, намушкал двама души в училище във Франция
Нападателят е бивш ученик на училището
Мъж, намушкал учител и ученик в училище по градинарство в южния френски град Антиб, беше арестуван, съобщи полицията, предаде Ройтерс.
"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията.
Полицията съобщи, че нападателят е бивш ученик в училището, но не можа да даде подробности за мотивите му, съобщава БТА.