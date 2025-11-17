IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Папата призова за справедлив и траен мир в Украйна

Лъв ХІV изрази съболезнования за убитите хора от неотдавнашните руски атаки

17.11.2025 | 08:17 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Папа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“.

„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.

Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.

„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.

Свързани статии

Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

папа Лъв Четиринадесети войната в Украйна мир
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata