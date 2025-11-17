Някой стреля по котки в "Редута", вече две простреляни

Някой стреля по котки с въздушна пушка и сачми в столичния кв. "Редута", съобщиха жители пред NOVA.

До момента две котки са били простреляни.

След като откриват и втората, хората започват да разпитват из квартала. Тогава установяват, че и камерата на блока им е била улучена 5-6 пъти.

Двете котки не се отдалечавали от квартала, били са кастрирани, обясниха местните.

Със случая са запознати и полицаите от Първо районно управление.