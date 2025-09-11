Мелания скърби за децата на Чарли Кърк след убийството му

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реагира емоционално на убийството на Чарли Кърк. В публикация в социалната мрежа Х първата дама изрази съжаление, че малкият син и дъщеря на Кърк ще растат без баща си.

“Децата на Чарли ще бъдат отгледани с истории вместо със спомени, със снимки вместо със смях и с тишина там, където гласът на баща им би трябвало да отекне. Животът на Чарли Кърк трябва да служи като символично напомняне, че състрадателната осъзнатост издига семейството, любовта и страната”, написа Мелания в социалната мрежа.

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed. Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) September 11, 2025

31-годишният Кърк беше основател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA, организация, тясно свързана с движението на президента Тръмп “Make America Great Again“.

Той беше прострелян във врата в университета Юта Вали по-рано в сряда, докато беше домакин на откриващото събитие за неговото турне “Американско завръщане“, включващо лекции в кампуса.

Стрелецът все още е на свобода.

Кърк беше баща на две деца - момче, което навърши 1 година през май, и момиче, което навърши 3 години през август.

Съпругата му, Ерика Францве, често публикуваше снимки в социалните мрежи, на които Кърк прекарва време с децата си.

Францве, модел, лидер на министерство, бивша баскетболистка на NCAA и победителка в конкурса за красота “Мис Аризона“ през 2012 г., се омъжи за Кърк през 2021 г.

Президентът Тръмп заяви, че Кърк е бил “обичан и възхищаван от всички. “Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството“, каза президентът в публикация в Truth Social, обявяваща смъртта му.

Кърк обичаше семейството си “повече от всичко на света“, добави по-късно президентът във видеоклип, посветен на убийството на инфлуенсъра от MAGA.