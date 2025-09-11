IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мелания скърби за децата на Чарли Кърк след убийството му

Децата ще бъдат отгледани с истории вместо със спомени, написа тя

11.09.2025 | 12:44 ч. Обновена: 11.09.2025 | 12:57 ч. 5
Reuters

Reuters

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реагира емоционално на убийството на Чарли Кърк. В публикация в социалната мрежа Х първата дама изрази съжаление, че малкият син и дъщеря на Кърк ще растат без баща си.

“Децата на Чарли ще бъдат отгледани с истории вместо със спомени, със снимки вместо със смях и с тишина там, където гласът на баща им би трябвало да отекне. Животът на Чарли Кърк трябва да служи като символично напомняне, че състрадателната осъзнатост издига семейството, любовта и страната”, написа Мелания в социалната мрежа.

31-годишният Кърк беше основател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA, организация, тясно свързана с движението на президента Тръмп “Make America Great Again“.

Той беше прострелян във врата в университета Юта Вали по-рано в сряда, докато беше домакин на откриващото събитие за неговото турне “Американско завръщане“, включващо лекции в кампуса.

Стрелецът все още е на свобода.

Кърк беше баща на две деца - момче, което навърши 1 година през май, и момиче, което навърши 3 години през август.

Съпругата му, Ерика Францве, често публикуваше снимки в социалните мрежи, на които Кърк прекарва време с децата си.

Францве, модел, лидер на министерство, бивша баскетболистка на NCAA и победителка в конкурса за красота “Мис Аризона“ през 2012 г., се омъжи за Кърк през 2021 г.

Президентът Тръмп заяви, че Кърк е бил “обичан и възхищаван от всички. “Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството“, каза президентът в публикация в Truth Social, обявяваща смъртта му.

Кърк обичаше семейството си “повече от всичко на света“, добави по-късно президентът във видеоклип, посветен на убийството на инфлуенсъра от MAGA.

