Снайперист ли уби Чарли Кърк? ВИДЕО

Стрелецът, който уби видния консервативен активист Чарли Кърк, остава на свобода след това, което полицията нарече „целенасочена атака“ в университетски кампус в Юта.

Смята се, че само един човек е участвал в стрелбата, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс, който нарече убийството на Кърк „политическо покушение“.

Кадри, разпространени онлайн, показват, че най-вероятно става дума за снайперист.

На видеото се вижда фигура, легнала неподвижно на покрива на сграда срещу мястото на събитието. Секунди след изстрела, който повали 31-годишния Кърк, мъжът се изправя и побягва.

ФБР и местната полиция вече работят заедно по разследването, а губернаторът на щата Юта Спенсър Кокс заяви, че убиецът ще бъде заловен и ще понесе най-тежкото наказание.

„Ще го намерим, ще го изправим пред съда и ще го държим отговорен с цялата строгост на закона", категоричен беше той, съобщи "Дейли Мейл".

Още в първите часове след стрелбата бяха задържани двама души, но и двамата бяха освободени, след като стана ясно, че нямат връзка с престъплението. Сред тях бе и възрастен мъж, който по думите на очевидци объркал присъстващите, като на висок глас заявил, че е стрелял – макар да не е носил оръжие. Той беше обвинен единствено във „възпрепятстване на правосъдието".

