ЕП призова за налагане на санкции срещу израелски министри

Европейският парламент призова за налагане на санкции срещу двама израелски министри и за временно спиране на част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел. Позицията е в знак на протест срещу тежката хуманитарна ситуация в Ивицата Газа.

Инициативата е на Социалдемократите, Зелените и Центъра. Резолюцията беше приета с 305 гласа „за“, 151 „против“ и 122 „въздържали се“, предаде АФП.

Тя отразява позициите, изразени от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен ден по-рано в Страсбург.

Мерките много трудно ще бъдат приети от дълбоко разделените държави членки. Но те маркират промяна в тона на двете европейски институции.

Дебатът също породи моменти на напрежение в пленарната зала и раздели десницата.

Резолюцията на парламента призовава ЕС да наложи санкции срещу израелския министър на финансите Безалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итaмар Бен Гвир, обвинени в „екстремизъм“.

Първоначалният текст ги обвиняваше, че „открито призовават за геноцидни действия“, но Европейският парламент гласува против този термин, което разцепи пленарната зала.

Евродепутатите също призовават за спиране на търговската част от Споразумението за асоцииране ЕС–Израел.

В тази резолюция Европейският парламент отново призовава за „безусловното освобождаване на израелските заложници“ и за „разгрома на терористичната организация Хамас“, пише БГНЕС.