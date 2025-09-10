IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел: Лидерите на „Хамас“ ще бъдат ликвидирани следващия път

Регионът се променя към по-добро, докато лишаваме враговете на мира

10.09.2025 | 15:35 ч. Обновена: 10.09.2025 | 16:09 ч. 4
БГНЕС/EPA

Ако Израел не е успял да ликвидира ръководството на палестинското движение „Хамас“ по време на вчерашния въздушен удар в Катар, то ще успее следващия път, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лайтер след операцията, което предизвиква безпокойство, че ще подкопае усилията за постигане на примирие в Газа, предаде Ройтерс.

„В момента може да сме обект на мъничко критика. Ще им мине. А Израел се променя към по-добро“, заяви Лайтер в ефира на американския телевизионен канал „Фокс Нюз“.

„Регионът се променя към по-добро, докато лишаваме враговете на мира и на западната цивилизация от способността да прибягват до тероризъм“, допълни той.

Израел се опита да ликвидира политическото ръководство на „Хамас“ с удар в столицата на Катар Доха, ескалирайки положението в Близкия изток в рамките на това, което САЩ описаха като "едностранна атака, която не е от полза на американските или на израелските интереси".

Операцията се смята за особено деликатна, тъй като Катар е посредник и домакин на преговори, целящи примирие в Газа.

„Ако не сме ги уцелили този път, ще уцелим следващия път“, заяви Лайтер, цитиран от БТА

