Израелската атака срещу лидерите на "Хамас" няма да промени условията за примирие

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.

В телевизионно обръщение говорителят на "Хамас" Фавзи Бархум отбеляза, че Израел е ударил делегацията на групировката, докато тя е обсъждала ново предложение за примирие, изготвено от катарския премиер ден по-рано.

Катар е домакин и посредник в преговорите, целящи установяването на примирие в конфликта в Газа. Бархум затвърди най-важните искания на "Хамас": пълно примирие, изтегляне на израелските сили от Газа, действителна размяна на затворниците и заложниците, хуманитарна подкрепа и възстановяване на палестинския анклав.

От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за сделка тип "всичко или нищо", при която всички заложници да бъдат освободени едновременно, а "Хамас" да се предаде.

"Хамас" заяви, че петима от неговите членове са били убити по време на атаката, включително, син на лидера на "Хамас" Халил ал Хая в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение.

Атаката в Доха беше осъдена от най-силните държави в региона, включително Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, както и от Европейския съюз, и рискува да провали подкрепяните от САЩ усилия за постигане на примирие и прекратяване на конфликта, който продължава вече почти две години, пише БТА.