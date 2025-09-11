Нетаняху: Няма да има палестинска държава, тази земя е наша

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че няма да има палестинска държава, говорейки по време на церемония по подписването на голям проект за селище в окупирания Западен бряг, предаде АФП.
„Ще изпълним обещанието си, че няма да има палестинска държава, това място принадлежи на нас“, заяви Нетаняху на събитието в Маале Адумим, израелско селище, разположено източно от Йерусалим.
„Ще опазим нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града“ , каза израелският премиер.
Израел отдавна има амбиции да строи върху приблизително 12 квадратни километра терен, известен като E1, но планът беше блокиран с години заради международната опозиция.
Участъкът се намира между Йерусалим и израелското селище Маале Адумим, близо до маршрути, свързващи северната и южната част на палестинските територии.
Миналият месец министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрих подкрепи планове за изграждане на около 3 400 жилища върху този изключително чувствителен терен.
Неговото обявление предизвика осъждане, като генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че селището практически ще раздвои Западния бряг и ще представлява „екзистенциална заплаха“ за създаването на непрекъсната палестинска държава.
Всички израелски селища в Западния бряг, окупиран от 1967 г., се считат за незаконни по международното право, независимо дали имат израелско разрешение за строеж.
Няколко западни правителства, включително Великобритания и Франция, обявиха, че възнамеряват да признаят Държавата Палестина в ООН по-късно този месец.
Великобритания заяви, че ще предприеме тази стъпка, ако Израел не се съгласи на прекратяване на огъня в разрушителната война в Газа, предизвикана от атаката на палестинската бойна групировка Хамас през октомври 2023 г.
През последните месеци израелски министри открито призовават за анексиране на територията, пише БГНЕС.