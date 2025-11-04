Лудогорец би шута на Руи Мота и документално

Ръководството на Лудогорец официално съобщи, че раздялата с Руи Мота вече е факт и документално. Сега Тодор Живондов ще води отбора до официалното назначаване на нов старши треньор.

Последният мач за португалеца бе загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица, а след това Живондов го наследи на поста за 1/16-финала срещу Черноморец Бургас (3:2) и визитата на Черно море в шампионата (0:0).

„Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му", съобщиха от клуба и добавят, че отбора ще се води от Тодор Живондов до подписването с нов наставник.