Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати

Засегнати са висши служители на ЕС

04.11.2025 | 12:51 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници, като сред засегнатите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии.

Отбелязва се, че данните са анонимни, но при проверка по номерата на известни висши фигури в европейските институции се установява, че те са в списъците. 

Уточнява се, че подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, а това създава заплахи за неговата сигурност и за безопасността на организацията, където работи.

Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области. 

Говорител на Европейската комисия е заявил по този повод, че са предприети допълнителни мерки за защита на нейните служители и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции. (кор. на БТА Николай Желязков)

данни телефони потребители Белгия ЕС
