Удоволствие за Европа е да приветства България като 21-я член на еврозоната СНИМКИ

БГНЕС 1 / 11 / 11

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард приветства страната ни като 21-я член на еврозоната.

За нас е удоволствие да приветстваме 21-ия си член. Няма малка или голяма държава - гласът на всички е един и същ. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев получи от Лагард плакет с банкноти с еврото, които ще се ползват у нас от 1 януари 2026 година.

"Това е краят на един процес, който отне дълги години, трудни реформи и усилена работа, много очаквания, на които да реагираме. България е много близко до еврото и еврозоната заради Валутния борд, който имаше от десетилетия. От 1 януари България ще се използва от всички ползи и предимства на еврото", заяви пред журналисти Лагард и подчерта - "както казват вашите национални герои - Съединението прави силата".

"Има българи, които имат опасения, притеснения, страхове от промяната - мога да ви уверя, че това се случва във всяка държава, когато влиза в еврозоната. Има и конспиративни теории. Най-добрата реакция е да се види какво се случва в реалния живот и тогава подкрепата за еврото бързо се увеличава. В момента подкрепата за еврото в цялата еврозона е 83% - исторически високо ниво", заяви президентът на ЕЦБ.

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев посочи, че правната рамка в България е синхронизирана с еврозоната чрез усилия от 2020 г. насам.

"Това постижение не беше възможно без подкрепа от нашите европейски партньори и конкретно Европейската централна банка. Това ще бъде репер в историята на България. За нашата финансова система ще открие перспективи за растеж и просперитет. Ще донесе и нови отговорности. По-силна Европа е от полза за всеки един от нейните членове", добави Радев.