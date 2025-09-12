Жаир Болсонаро, президент на Бразилия, е признат за виновен в заговор за преврат

Президент на Бразилия в периода 2019-2022 г. Жаир Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат. Четирима от петимата съдии от Върховния съд, натоварени със задачата да съдят бившия лидер, го признаха за виновен. Един съдия гласува за оправдаването му, съобщава ВВС.

70-годишният политик е осъден за ръководене на заговор, целящ да го задържи на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от левия си съперник Луис Инасио Лула да Силва.

Въпреки че заговорът не успя да осигури достатъчна подкрепа от военните, за да се осъществи, той достигна кулминацията си с щурмуването на правителствени сгради от поддръжниците на Болсонаро на 8 януари 2023 г., установиха съдиите.

Обвиненията носят тежки присъди и могат да доведат до затвор от над 40 години. Съдиите започнаха с произнасянето на присъдите.

С решаващия вот, съдия Кармен Лусия заяви в четвъртък, че Болсонаро е предизвикал “бунта“ от 8 януари 2023 г., когато хиляди негови поддръжници вандализираха Върховния съд, президентския дворец и Конгреса.

Тя го призна за виновен по всичките пет обвинения: опит за преврат, ръководене на въоръжена престъпна организация, опит за насилствено премахване на демократичното върховенство на закона и още две обвинения, свързани с повреда на имущество по време на щурма на сгради в Бразилия на 8 януари 2023 г.

Болсонаро винаги е отстоявал невинността си и е наричал процеса “лов на вещици“, твърдейки, че е политически мотивиран.

Очаква се адвокатите му да подадат жалби.

Болсонаро не е бил в съда на нито едно от заседанията на последната фаза на процеса.

Адвокатите му посочиха здравословни причини за решението му да следи процеса от дома си в Бразилия. Той беше намушкан в стомаха по време на предизборната си кампания през 2018 г. и оттогава има повтарящи се здравословни проблеми.

Той е под домашен арест от началото на август, след като полицейски доклад твърди, че той и синът му Едуардо са се опитали да се намесят в процеса.

Адвокатът му присъстваше в съда, но си тръгна, след като съдия Лусия обяви клиента му за виновен в опита за преврат и въоръжения престъпен заговор, още преди да е приключила да говори.

Обвиненията срещу Болсонаро не се отнасяха само до събитията от 8 януари 2023 г.