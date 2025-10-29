Добре ли сме? За дом от 70 кв. м в София трябват 7 годишни заплати, в Европа - 11

Жилищата в България стават по-достъпни през последните години благодарение на ръста на доходите, който изпреварва поскъпването на имотите. За покупката на апартамент от 70 кв. метра в София са необходими седем брутни годишни заплати. Това показват данни от имотни пазари и отпуснати банкови кредити.

По този показател сме доста по-добре в сравнение с другите държави в Европа. Средно за страните от Централна и Източна Европа за покупката на собствен дом от 70 кв. метра са необходими 11 брутни годишни заплати. В Прага например са нужни 14 годишни заплати. Тази достъпност е една от причините за голямото търсене на жилища в страната. Стимул за пазара на имоти са и ниските лихви по жилищните кредити.

Друг фактор, който предполага, че активното купуване на имоти ще продължи и през следващите години, е пренаселеността. Ако считаме, че за един човек от домакинство са необходими 30 кв. метра жилищна площ, за да живее добре, то в България сме доста назад от това, което е нормално според средноевропейските стандарти.

Затова много българи искат да се преместят в по-голям дом и го правят веднага щом имат финансовата възможност да реализират сделка, без значение дали плащат цялата сума с налични пари или взимат и банков кредит.

Значителен дял от сделките с имоти са с апартаменти ново строителство. Купувачите искат качествено строителство и енергийна ефективност. Но за строителството на такива жилища са необходими по-скъпи строителни материали, което повишава крайната цена. Всичко това са фактори, които показват, че поскъпването на апартаментите ще продължи.

Младите хора са по-взискателни към имотите. Те се интересуват от използваните материали и са готови да платят повече за по-високо качество. Голяма част от купувачите ползват банков кредит. Нараства делът на хората на възраст между 25 и 30 години, които взимат заем за покупка на собствен дом. Това са хора със стабилна професия и високи доходи, които търсят първия дом за семейството си. Младите хора разбират, че колкото по-рано вземат заем за покупка на жилище, толкова по-бързо ще го изплатят и не виждат защо да отлагат. Размерът на взиманите банкови заеми нараства с увеличението на доходите и с покачването на цените на имотите. /Труд