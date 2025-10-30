Хванато в кадър от ученик: Малко мече на пътя край Велинград ВИДЕО

Мечките все още са будни, това показа клип, заснет край Велинград. Дете в училищен автобус е хванало в кадър малко мече на пътя.

Момчето изпраща клипа на местния общественик от с. Цветино - Салих Трончов.

"Мечето е снимано на пътя. Те са малки. В човешката природа и децата са мънички. Все пак за нас е радост да видиш малко мече на пътя, новост за нас. А децата учат в средно училище "Алеко Константинов" във Велинград", коментира Трончов.

Край село Абланица често минават диви животни. Малкият беглец, според него, не е случаен.

"Зад село Грашево има планина, която граничи със Сърница и се казва Сютка. Оттам мечките слизат, преминават към село Света Петка и заминават за Белмекен", допълни той.

Небив Ерев също среща мече – този път на улица в Доспат.

"Аз се уплаших. Бях с колата и веднага дадох назад. За първи път виждам такова животно. Вълк съм виждал, обаче мечка - само по телевизията, на някое предаване", сподели Ерев.

"Основната причина е високата популация на мечката. Това явление се наблюдава през последните години. Появяват се мечки там, където никога не ги е имало. В полските райони се появиха мечки преди няколко години. В община Брезово също се появиха, където няма сведения за мечки от над 100 години", обясни биологът Стефан Кюркчиев.

Вижте повече в репортажа