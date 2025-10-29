Пиенето е по-старо от писането. Шумерите са варили бира много преди да построят своите градове. В продължение на хилядолетия алкохолът е бил преплетен с религия, ритуали и приятелство – споделен акт на доверие и предаване. Това е, което бележи края на работния ден, началото на вечерта и отпускането на раменете. Една напитка никога не е просто напитка, тя е социален сигнал. Тя казва: „Сега не съм на работа, имам ти достатъчно доверие, за да сваля гарда си.“

Изпълнителният директор на гигант в производството на бира, Долф ван ден Бринк, е съгласен. Ван ден Бринк каза пред FT миналия уикенд, че ролята на бирата за обединяването на хората е „важна, за да бъде част от обществения дебат“ в това „време на самота и епидемия от психично здраве“. Циниците може би ще отбележат, че точно това казват изпълнителните директори на холандски пивоварни, когато им е казано, че по-малко хора пият бира, отколкото преди, но съм сигурен, че той отстоява позицията си.

По-младото поколение се е отдръпнало от алкохола в рекорден брой. Близо половината от 18-24-годишните сега избират безалкохолни или нискоалкохолни напитки, двойно повече от 2018 г. Това често се представя като напредък – победа за благополучието и осъзнатостта – но се чудя дали е и симптом на нещо по-тъжно. Възходът на трезвеността съвпадна почти перфектно с възхода на самотата. Те – ние – седим в трезва, сладка мъгла, попивайки човечността и връзката чрез екран. Поколението на дигиталната детоксикация може да е физически по-здраво, но емоционално те работят на празен ход.

Здравното лоби всъщност не знае какво да прави с тази моя идея. Тя не е измерима. Не можете да начертаете „лекотата на разговор“ на стълбовидна диаграма. Общественото здраве харесва данни: калории, чернодробна функция, единици на седмица. Това, което не може да определи количествено, е емоционалната аерация, която се получава, когато хората пият заедно.

Има златна среда, която повечето хора естествено намират – едно или две питиета на вечер, достатъчно, за да загладят сценария, но не достатъчно, за да заличат сюжета.

Проблемът не е в самия алкохол; това е нашата връзка с него. Стигнали сме дотам да третираме алкохола или като отрова, или като патерица – морална двойственост, която не оставя място за обикновената радост от пиенето.

Погледнете Франция или Италия. Там виното е спътник на живота, а не негова цел. Идеята да се пие до забрава се смята за странна. Алкохолът се вписва нежно в ритъма на деня – чаша с обяд, друга с вечеря – никога с цел пиянство.

Сравнете това с отношенията на Великобритания с алкохола, протичащи от бум до крах: ние се въздържаме религиозно, а след това се напиваме като викинги през уикенда. Не е случайно, че страните, където алкохолът е демонизиран или напълно забранен, са склонни да бъдат по-репресивни и нещастни. Забраната не пречиства хората, тя ги потиска.

Посланията за обществено здраве около алкохола стават все по-моралистични. Разбира се, алкохолът може да ви убие – но същото може да се случи и с безрадостността. Истината, за неудобство, е, че човешкото тяло не е машина, която да бъде перфектно оптимизирана, независимо какво може да се опита да ви продаде „Бригадата на дълголетието“.

Алкохолът – разбира се, в умерени количества – все още прави нещо, което нашите телефони не могат. Той пробива самосъзнанието. Създава пространство за непланиран разговор. Позволява на срамежливите да говорят, на скованите да се отпуснат и на самотните да се чувстват част от тълпата. Когато премахнете това, не получавате по-чисто и по-добро общество. Получавате нация от тревожни интроверти, които предпочитат да си пишат съобщения, отколкото да се срещат.

Това не означава, че шефът на бирения гигант трябва да бъде канонизиран. Той все още се опитва да продаде бирата си. Но неговата гледна точка е вярна: ритуалът на пиене заедно, в реалния живот, е важен.

Хората са стадни животни - имаме нужда от триене, шум и меката топлина на лекото опиянение, за да се чувстваме хора. Да пием заедно е да участваме в най-старото упражнение на цивилизацията. Чукате чаши, разказвате истории, преувеличавате и се смеете – неща, които никое приложение за уелнес не е постигнало.

Умереността не означава въздържание. Това означава да разберете за какво е напитката. Тя не трябва да е, за да избягате от живота, а да се потопите в него. Разумното пиене е въпрос на намерение. Отваряте ли още една бутилка, за да изчезнете или да направите един малък, обикновен ден малко по-жив?

Разбира се, прекаляването е мрачно. Няма нищо духовно в това да целунеш Jägerbombs в Wetherspoons или да изпиеш шест бири пред светещ телевизор. Но неспособността на обществото да разпознае допълнителните ползи от алкохола е нещо, което г-н ван ден Бринк е формулирал добре, колкото и скрити да са мотивите му.

Бирата може да не удължи живота ви, но може да го направи малко по-радостен. А в страна, която забравя как да говори сама със себе си, най-сигурното решение може би е да се изпие една халба бира.

Коментарът е на Джак Бърк за The Independent.