Путин се страхува от нов преврат докато Русия най-накрая започва да се огъва

Когато руските специални сили изведоха Михаил Ходорковски с оръжие от частен самолет преди зазоряване в Сибир през октомври 2003 г., това бележи повратна точка в ранните години на режима на Владимир Путин, пише The Telegraph.

Ходорковски, който контролираше нефтената и газовата компания „Юкос“, беше тогава най-богатият човек в Русия и открито критикуваше президента. Той стана първият олигарх, който беше хвърлен в затвора, след като Путин започна да се разправя с всеки признак на несъгласие.

Последвалото унищожаване на „Юкос“ беше началото на края на всякаква пазарна икономика и прозрачност в Русия.

Почти 22 години по-късно Русия е тоталитарна държава

И Путин явно отново счита Ходорковски за заплаха.

Този месец Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия обвини Ходорковски, който сега живее в изгнание в Лондон, и 22 членове на руския Антивоенен комитет в заговор за преврат.

Според ФСБ комитетът, създаден да се противопостави на войната на Русия в Украйна, се бори за „насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Руската федерация“.

Ходорковски казва, че обвиненията са лъжи. Кремлинолозите казват, че това е ясен знак за ново чувство на уязвимост в сърцето на руската държава.

„Това ни показва, че Кремъл е параноичен“, казва Джон Хербст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Украйна. „Путин търси врагове, за да се опита да укрепи режима си.“

Изведнъж Путин има много причини да се тревожи

Руската икономика започва да се пропуква. Бизнесът е парализиран от високите лихвени проценти, разходите за държавното заемане са се повишили и министърът на икономиката Максим Решетников предупреди през юни, че страната е „на ръба на рецесия“. Нарастват предупрежденията за потенциална лавина от лоши дългове, която може да предизвика финансова криза.

Появяват се малки протести. В началото на този месец стотици хора се събраха на площада в Санкт Петербург, за да изпеят забранена песен, призоваваща за свалянето на Путин.

Междувременно Украйна агресивно засилва атаките си с дронове срещу руските нефтопреработвателни заводи, което нанася тежък удар върху доставките на бензин в страната.

Сега Доналд Тръмп затяга винтовете. След разочарованието от липсата на напредък в прекратяването на войната в Украйна, американският президент обяви в сряда нови санкции срещу две от най-големите руски петролни компании.

Индия и Китай, основните купувачи на руски петрол от началото на войната, отговориха с ограничаване на покупките. Това заплашва да прекъсне жизненоважните петролни приходи за военната машина на Путин – и за руската държава.

„За първи път от три години и половина Русия наистина е засегната“, казва Тимъти Аш, асоцииран сътрудник в програмата за Русия и Евразия на Чатъм Хаус. „Мисля, че има известна паника.“

Надига се банкова криза

Досега руската икономика се оказа изключително устойчива по време на войната с Украйна, опровергавайки прогнозите, че ще се срине след налагането на първата вълна от световни санкции.

Една от причините, поради които досега е устояла на бурята, е, че Кремъл е натиснал банките да отпускат кредити на компании от отбранителния сектор, вместо просто да използва държавни средства.

За да го направи, им даде зелена светлина да отпускат кредити без обичайните проверки на кредитоспособността или резерви за покриване на потенциални просрочвания.

„Те финансираха войната с заемни средства през цялото време, просто това не се отразяваше в баланса на държавата“, казва Крейг Кенеди от Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис“ в Харвард.

Кенеди има пряк опит с начина, по който руснаците работят. Той е бивш заместник-председател на Bank of America Merrill Lynch и е ръководил финансирането на най-голямата корпоративна сделка в Русия по време на кариерата си в банковото дело.

Той предупреждава:

„Това е просто тъмна яма от дългове и никой не знае колко от тях ще бъдат просрочени, когато настъпи падежът им.“

Сумите са огромни. Според анализа на Кенеди около 23% – не по-малко от 190 млрд. долара (143 млрд. лири) – от неизплатените корпоративни кредити на руските банки са отпуснати на оръжейни компании. Това се равнява на около 37% от годишния държавен бюджет.

Не само че тези пари са отпуснати без подходяща проверка на кредитоспособността, но и са отишли в сектор с лоша кредитна история. Всички сектори в Русия се борят с високите лихвени проценти. Лихвата на централната банка достигна най-високото си ниво за последните две десетилетия – 21% през октомври миналата година, а сега е 16,5%.

Сергей Чемезов, главен изпълнителен директор на Rostec, най-големият производител на оръжие в Русия, предупреди през октомври миналата година, че високите разходи по заемите са неустойчиви за сектора. „Ако продължим да работим по този начин, практически по-голямата част от нашите компании ще фалират“, каза Чемезов.

Герман Греф, главен изпълнителен директор на Сбербанк, най-голямата банка в Русия, предупреди през юни: „Сега виждаме, че много предприятия започват да имат проблеми с обслужването на кредитите, а разходите за риск и провизии също се увеличават за банките.“

През юли Bloomberg съобщи, че поне три от най-големите банки в Русия тихо се подготвят да поискат спасителна помощ от централната банка, тъй като лошите им кредити се натрупват.

Висши мениджъри са сигнализирали неофициално, че кредитните портфейли са в много по-лошо състояние, отколкото показват официалните статистики.

Елвира Набиулина, управител на централната банка, настоява, че предупрежденията за системна криза са „абсолютно неоснователни“ и че банковата система на Русия е добре капитализирана.

Но не става въпрос само за защита. Владимир Милов, изгнаник и опозиционен политик, бивш заместник-министър на енергетиката при Путин, казва: „Това, което виждаме тази година, е скок в броя на преструктурираните кредити за корпоративни кредитополучатели. Преструктурирането означава, че всъщност кредитополучателите не могат да изпълнят задълженията си.

„Ако си спомните опита от миналите кризи в Русия, всичко се случва много внезапно с банките. Всичко изглежда наред, докато изведнъж не открият, че има лавина от неплатежоспособни кредитополучатели.“

През май доклад на държавния Център за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози предупреди за нарастващ риск от системна банкова криза.

„Може ли това да прерасне в системна криза? Предпоставките за това са напълно налице“, казва Кенеди. „Не е задължително да се случи. Но рано или късно ще трябва да се справят с този голям обем лоши дългове в отбраната.“

Каквото и да се случи, парите вече са изчерпани. Миналата есен Набиулина предприе мерки за ограничаване на банковото кредитиране в опит да овладее инфлацията, която достигна пик от 10,3% през март.

„През ноември миналата година имаше огромен ръст на кредитирането, а след това през декември то спадна драстично и оттогава е ниско“, казва Кенеди.

Кредитите за производителите на оръжие сега са на 65% от нивата, наблюдавани миналата година, според предстоящ доклад на Кенеди за неговия Substack, Navigating Russia.

„По отношение на възможността да си купят победа на бойното поле, Москва вече разбира, че това е извън възможностите им“, казва Кенеди. „Колкото по-дълго чакат, толкова по-голям е рискът от криза, защото ситуацията с дълга няма да се оправи сама.“

Войната засяга обикновените граждани. Дебели облаци дим се издигат от руските нефтопреработвателни заводи в цялата страна тази година след безпрецедентна серия от украински дронови атаки.

От януари Украйна е ударила 21 от 38-те най-големи нефтопреработвателни завода в Русия, където суровият нефт се преработва в продукти като бензин. Ударите са достигнали до 683 мили навътре в Русия от украинската граница.

Доставките са толкова ограничени, че цените на бензина са се повишили с 40% от началото на годината. Властите са въвели нормиране в окупирания Крим, а малките бензиностанции в Сибир са затворени. Социалните медии са пълни с видеоклипове на огромни опашки от автомобили, чакащи да заредят.

Ударите се извършват на фона на стагнация. През 2024 г. реалният БВП на Русия е нараснал с 4,3%. Тази година Международният валутен фонд очаква растеж от едва 0,6%.

Военното производство се превърна в единствения източник на растеж на икономиката. Сергей Алексашенко, ръководител на икономическия отдел в Центъра за нови евразийски стратегии и бивш заместник-министър на финансите на Русия, казва, че гражданският сектор „до голяма степен е в рецесия“.

„Никой няма пари в брой“, каза член на борда на директорите на голям руски конгломерат пред източноевропейското издание IntelliNews по-рано тази година. „Всяка свободна рубла се изразходва за изплащане на дългове.“