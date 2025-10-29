Край на дъждовете, започва сиромашко лято

През нощта срещу сряда над почти цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб северозападен вятър. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия и за мъгли. Минималните градуси ще бъдат между 5°С и 9°C, a по морето – малко по-високи, до 11–13°C. По-ниски в Югозападна България - около 1-2 °C. Именно над Югозападна България се очакват и слани.

През деня в сряда над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево време. Дневните температури ще са около 16-22°C.

През нощта срещу сряда времето ще е с разкъсана облачност, а след полунощ и предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 16°-17°C.

По планините ще е с разкъсана облачност, повече облаци се очакват над централните райони на Стара планина. Ще духа слаб вятър от запад, а по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°С, а на 2000 метра – около 4°С.

По Черноморието ще е разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 15°С и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

