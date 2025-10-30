Джей Ло е приела, че повече няма да е с Бен Афлек

Нищо романтично не се случва между бившите съпрузи Дженифър Лопес и Бен Афлек. Скоро двамата присъстваха на премиерата на филма "Kiss of the Spider Woman" и показаха топли отношения. Това накара феновете да смятат, че те може да си дадат още един шанс. Но явно не е така.

Джей Ло е приела, че връзката се е изчерпала и се чувства добре.

"Нищо не става между тях", посочва източник на "Us Weekly".

"Джен се чувства по-комфортно в своята кожа от всякога. Има чувство на независимост и мир около нея. Тя наистина e на добро място, що се отнася до психичното здраве точно сега", коментира друг източник.

