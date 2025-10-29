След 45 г.: Италия пак разследва мафиотското убийство, започнало войната срещу държавата

В една тиха неделна сутрин през 1980 година Пиерсанти Матарела, тогавашният президент на обзетия от престъпления остров Сицилия, е убит пред дома си в Палермо, докато тръгва за литургия.

Матарела, политически пионер, решен да изкорени корупцията в основата на администрацията на Сицилия, е брат на настоящия държавен глава на Италия Серджо Матарела. Той тъкмо се е качил в своя Fiat 132 със съпругата си Ирма и дъщеря си Мария, когато убиец се приближава до прозореца на шофьора и изстрелва половин дузина куршуми калибър .38 от упор.

Популярна снимка, направена мигове по-късно, показва как обърканият брат на Матарела изважда отпуснатото му тяло от колата.

След като първоначалните следи сочат фалшиво към крайнодесни терористи, прокурорите в крайна сметка осъждат няколко босове на Коза Ностра, включително Микеле „Папата“ Греко и Тото Риина, наричан „Звярът“ заради бруталното си управление начело на мафията.

Самоличността на стрелеца обаче така и е установена

Но 45 години по-късно случаят е възобновен, а Филипо Пириторе, пенсиониран полицай и висш държавен служител, е поставен под домашен арест. Той е заподозрян в манипулиране на доказателства, свързани с ръкавица, намерена в колата на бягството - ход, за който се смята, че е провалил разследването в продължение на десетилетия. Случаят съживи въпросите за това колко дълбоко е проникнала мафията в италианската държава, за да защити собствения си мафиотски свят.

„Пределно ясно е, че мафията не би могла да се радва на нивото на безнаказаност, което е имала толкова години, без тайно споразумение с официални институции“, каза Александър Стил, професор в Колумбийския университет в Ню Йорк и автор на няколко книги за сицилианската мафия.

Убийството е извършено към края на италианските anni di piombo, „годините на олово“, белязани от жестоки терористични атаки, извършени от политически екстремисти. Убийството на Матарела шокира нацията и сигнализира, че войната на мафията срещу държавата наистина е започнала. Това предвещава по-късните убийства на прокурори и съдии, кулминиращи в историческите процеси Maxi, които най-накрая успяха да спънат Коза Ностра.

Стил каза:

„Това наистина беше повратна точка. Мафията никога не беше убивала някого от такъв ранг. Дотогава хората можеха да си казват, че това са просто престъпници, които се избиват помежду си - война между гангстери.“

Колата, използвана за бягство от местопрестъплението, откраднат Fiat 127, е намерена изоставена близо до местопрестъплението. Под шофьорската седалка е лежела една-единствена ръкавица, за която италианският министър на вътрешните работи Вирджинио Роньони е казал пред парламента по това време, че е „единственият предмет, който може да принадлежи на убиеца“.

Досиетата показват, че Пириторе, тогава висш офицер, е написал бележка, в която твърди, че ръкавицата е била предадена на служителя на полицейски криминалист на име Джузепе Ди Натале в деня след убийството. Пириторе, сега на 75 години, повтори показанията си, когато беше разпитан от разследващите миналата есен, като идентифицира чиновника като „Лауричела“.

Въпреки това, както Ди Натале, така и Пиетро Грасо - бившият магистрат, водещ разследването за смъртта на Матарела, който по-късно стана председател на Сената - отрекоха някога да са виждали ръкавицата.

В подслушан разговор след разпит, Пириторе е чут гневно да казва на жена си: „Досаждат ми след 45 години... Какъв идиот, не мога да си спомня нищо.“

Пириторе също така твърди, че е информирал незабавно Бруно Контрада, бившия началник на криминалната полиция в Палермо, който по-късно се издигна до заместник-началник на италианските тайни служби. Контрада, сега на 94 години, каза пред информационната агенция Adnkronos:

„През 45-те години, откакто Пиерсанти Матарела беше убит, никога не съм чувал за тази ръкавица.“

Самият Контрада беше осъден на десет години затвор за мафиотско съучастие. Той беше помилван, след като излежа пълната си присъда след намесата на Европейския съд по правата на човека.

Пириторе беше арестуван в петък, след като магистратите определиха версията му за събитията като „със сигурност и безспорно невярна“. Той каза пред съдиите по време на предварителното изслушване:

„Не знам как се е появило името на Лауричела, не мога да кажа... Не съм скрил нищо.“

Адвокатът на Пириторе, Габриеле Ванчери, отказа коментар, но каза, че ще обжалва ареста.

По-рано тази година италианските медии съобщиха, че следователите разследват дали двама осъдени мафиотски наемни убийци, които в момента излежават доживотни присъди - Антонино Мадония, сега на 73 години, и Джузепе Лукезе, на 67 години - са извършили убийството.

Но Салваторе Лупо, историк и експерт по мафията и фашизма в Университета в Палермо, постави под въпрос колко нова информация ще даде разследването.

„Идеята, че елементи от апарата за сигурност са били съучастници в тези престъпления не е хипотеза, а сигурност“, казва Лупо пред The Times. „Но това не променя нищо в същността на това, което вече знаем. След толкова дълго време свидетелите ще са забравили и повечето от замесените хора ще са мъртви. Вече знаем много неща – и е малко вероятно те да бъдат опровергани 45 години по-късно.“