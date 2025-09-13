Вдовицата на Кърк: Никога няма да позволя на наследството ти да умре

Ерика Кърк, вдовицата на покойния Чарли Кърк, отдаде емоционална почит към съпруга си и заяви, че мисията му няма да приключи. Вдовицата направо първото си публично изявление в централата на Turning Point USA в петък.

"За всички, които слушат тази вечер в цяла Америка, движението, което съпругът ми изгради, няма да умре“, каза Кърк и добави: “Никой никога няма да забрави името на съпруга ми. И аз ще се погрижа за това. То ще стане по-силно, по-смело, по-шумно и по-велико от всякога. Мисията на съпруга ми няма да приключи”.

“Гласът на съпруга ми ще остане и ще звучи по-силно и по-ясно от всякога”, каза още Ерика и отправи послание към “злодеите, отговорни“ за смъртта на съпруга ѝ, заявявайки, че те “нямат представа какво са направили“.

“Убиха Чарли, защото проповядваше послание за патриотизъм, вяра и милостивата Божия любов. Но всички те трябва да знаят това. Ако сте си мислили, че мисията на съпруга ми е била мощна преди, нямате представа“, каза тя.

Говорейки на подиум до бюрото, където съпругът ѝ е водил популярното си подкаст шоу, Кърк каза, че Turning Point USA, организацията на местно ниво, на която съпругът ѝ е съосновател, ще продължи есенното си турне в кампуса по план и каза, че ще има още турнета през следващите години.

Годишната конференция на групата “America Fest“ също ще продължи по план, като ще се проведе през декември във Финикс, а популярният седмичен подкаст на Чарли също ще продължи, съобщава Fox news.

Ерика Кърк е разговаряла с президента Доналд Тръмп в четвъртък. По време на обръщението си тя отбеляза колко много Чарли е “обичал“ президента и колко много президентът го “обичал“ в замяна.

Кърк също похвали покойния си съпруг за неговата работна етика и присъствието му като баща и съпруг. Тя разказа, че той ежедневно я питал как може да бъде по-добър съпруг и баща.

“Сега и за цяла вечност той ще стои до Своя Спасител, носейки славната корона на мъченик. Чарли обичаше, обичаше живота. Той обичаше Америка”, добави Кърк.

Освен съпругата си, Чарли оставя след себе си две малки деца.